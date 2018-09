Bà xã Johnny Depp tái xuất quyến rũ

Sau đám cưới với "chàng cướp biển" hồi tháng 2, Amber không dành thời gian đi nghỉ tuần trăng mật mà tất bật với lịch diễn dày đặc. Bộ phim "When I Live My Life Over Again" mà cô vừa tham gia sẽ được công chiếu tại Liên hoan phim Tribeca khai mạc vào tuần tới.