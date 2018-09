Bà bầu Kim ngày một phát tướng

Bà mẹ một con thông báo tin vui trong một đoạn teaser cho tập sau của show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians" hôm 31/5. Trong Ngày của Cha (21/6), Kim tiết lộ cô và Kanye đang chuẩn bị chào đón một bé trai. Bà xã rapper da màu dự kiến sẽ "vỡ chum" vào tháng 12 tới.