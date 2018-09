Bà bầu Kim khoe thân hình đồ sộ

Hôm qua, 7/7, Kim cùng chị gái Kourtney tới nhà hàng Casa Escobar ở Westlake Village, California để ghi hình cho tập tiếp theo của chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians". Trong khi chị gái diện crop top mix chân váy cách điệu thì Kim lại mặc váy thun kín mít, ôm sát cơ thể - kiểu trang phục quen thuộc của ngôi sao 34 tuổi.