Avril Lavigne đi tour ở 20 thành phố châu Á

Fan Việt có cơ hội được thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Canada nếu đi du lịch tới Bangkok, Jakarta, Singapore… vào tháng 2 năm sau.

Sau khi phát hành album mới mang tên chính mình, Avril Lavigne công bố lịch trình tour diễn vòng quanh châu Á vào đầu năm sau với những điểm đến đầu tiên là thành phố Yokohama của Nhật Bản. Nữ ca sĩ sẽ đi qua những thành phố nổi tiếng ở châu Á như Tokyo, Osaka, Kobe (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Bangkok (Thái Lan), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Jakarta (Indonesia), Đài Bắc (Đài Loan)…

Avril Lavigne là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên đi lưu diễn ở châu Á trong năm 2014. Ảnh: Bec-Tero.

Avril Lavigne sở hữu lượng fan rất lớn ở châu Á nên tour diễn này của cô được nhiều người quan tâm. Một trong những điểm đến nổi bật nhất là Bangkok (Thái Lan) vào tối 11/2. Thủ đô xứ Chùa Vàng là một điểm du lịch nổi tiếng với chi phí đi lại, ăn ở không quá đắt đỏ nên rất nhiều khán giả ở các nước lân cận, trong đó có cả Việt Nam, lên kế hoạch sau dịp Tết nguyên đán đi du lịch kết hợp xem đêm nhạc của Avril Lavigne.

Theo nhà sản xuất Bec-Tero, giá vé của đêm nhạc dao động từ 1.000 bath (khoảng 660.000 đồng) và cao nhất là 4.500 bath (khoảng gần 3 triệu đồng cho khu vực đứng sát sân khấu). Khán giả Việt Nam và các nước khác ngoài Thái có thể dễ dàng mua được vé đêm nhạc qua hệ thống đặt vé online trên trang web rất nổi tiếng với khách du lịch nước ngoài khi tới xứ Chùa Vàng – Thaiticketmajor. Vé đã được bán từ hôm 23/11.

Sơ đồ sân khấu, khu vực khán giả và giá vé trong đêm diễn của Avril Lavigne tại Bangkok, Thái Lan vào tối 11/2. Ảnh: Bec-Tero.

Avril tâm sự về tour diễn quanh châu Á lần này: “Điều khiến tôi hưng phấn nhất mỗi khi phát hành một album là có cơ hội lên đường đi gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời sau khi đọc những lá thư, lắng nghe những tâm sự của họ. Điều đó rất đặc biệt với tôi. Tôi đã khóc khi nghe nhiều fan nói: ‘Avril, bạn không thể tưởng tượng được âm nhạc của bạn có ý nghĩa thế nào với tôi đâu’. Tôi muốn truyền sức mạnh tới tất cả mọi người thông qua âm nhạc của mình”.

Avril Lavigne sinh năm 1984 tại Canada, đi hát từ năm 17 tuổi và sau hơn một thập kỷ, cô trở thành một trong những nữ ca sĩ có lượng fan đông nhất thế giới. Avril được biết tới qua những bản hit như Complicated, I’m With You, My Happy Ending, Girlfriend. Album mang chính tên mình là sản phẩm âm nhạc thứ năm của Avril Lavigne. Đĩa đơn mới nhất của cô là Let Me Go, hát cùng chồng là ca sĩ Chad Kroeger của nhóm Nickelback.

Avril Lavigne đang hạnh phúc bên người chồng thứ hai, hơn cô 10 tuổi là ca sĩ Chad Kroeger. Ảnh: People.

Đêm diễn Avril Lavigne on Tour sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào tối 11/2 ở tổ hợp nhà thi đấu – trung tâm hội nghị Impact Arena, Muang Thong Thani. Sau Thái Lan, nữ ca sĩ người Canada sẽ sang Hong Kong, Singapore, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia. Điểm đến cuối cùng ở châu Á là thành phố Đài Bắc của Đài Loan, trước khi nữ ca sĩ tiếp tục tour diễn ở Australia và khu vực Bắc Mỹ từ cuối tháng ba.

Tradu Sunshine