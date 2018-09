Ariana Grande đính hôn sau gần một tháng hẹn hò

Nữ ca sĩ 24 tuổi vừa được nam diễn viên Pete Davidson cầu hôn vào cuối tuần qua.

Ariana Grande và Pete Davidson.

Các nguồn tin khẳng định trên Us Weekly và Pagesix, Ariana Grande và Pete Davidson đã đính hôn tại bữa tiệc sinh nhật của Robert Pattinson hôm 9/6. Giọng ca No Tears Left to Cry và nam diễn viên hài 24 tuổi bắt đầu hẹn hò vào giữa tháng 5 và chỉ mới công khai mối quan hệ trên Instagram vào ngày 30/5.

"Họ luôn khiến cho nhau cười và cảm thấy hạnh phúc. Các bà mẹ của cặp sao đã gặp gỡ nhau", nguồn tin chia sẻ trên Us Weekly, "Cả hai rất thoải mái công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Họ yêu nhau say đắm và hợp nhau hoàn hảo. Bạn bè của họ đều rất ủng hộ".

Ariana và Pete Davidson gặp tình yêu sét đánh.

Tuy đính hôn nhưng Ariana Grande và Pete Davidson được cho là chưa vội vã làm đám cưới. Hiện tại, cặp sao từ chối bình luận về thông tin này.

Trước đó, Ariana Grande hẹn hò với rapper Mac Miller từ năm 2016 và mới chia tay vào đầu tháng 5. Pete Davidson cũng vừa kết thúc mối tình lâu năm với cô bạn gái Cazzie David. Chuyện tình thần tốc của Ariana và Pete khiến các fan hết sức ngỡ ngàng.

Khi thông tin đính hôn được đăng tải, người hâm mộ cũng không ngừng bàn tán về mối tình của cặp sao. "Tôi không thể tìm được bạn gái trong 18 năm còn Ariana Grande lại đính hôn chỉ sau một tháng hẹn hò. Thật là một kỳ tích", một fan bình luận. Người khác viết: "Tôi kiếm chai nước trong phòng của mình còn lâu hơn Ariana và Pete Davidson đính hôn", "Nếu Ariana và Pete có thể đính hôn sau vài tuần, tôi nghĩ chắc mình cũng có thể yêu một anh chàng thu ngân trong cửa hàng tạp hóa sau một ngày"...