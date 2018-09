Anne Hathaway: 'Tôi đã rất sốc khi bị nhiều người ghét'

Nữ diễn viên không thể hiểu nổi vì sao mọi người lại chế giễu cô là giả tạo, kém cỏi và thiếu sexy.

Anne Hathaway trên tạp chí tháng 10.

Gần 2 năm trước, Anne Hathaway trở thành đối tượng bị "ném đá" tơi bời trên các diễn đàn và mạng xã hội sau lễ trao giải Oscar. Cô bị chỉ trích với bài phát biểu giả tạo, thiếu cảm xúc khi lên nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Những người khốn khổ. Anne còn trở thành đề tài đàm tiếu vì chiếc váy cô diện trên thảm đỏ. Khi ấy, có hẳn một hội mang tên "Hathahaters" - những người ghét Hathaway - được lập ra.

Sau một thời gian dài im lặng, Anne Hathaway giờ đây mới chia sẻ cảm xúc của mình trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Harper's Bazaar. Nữ diễn viên kể, một ngày sau lễ trao giải, cô gõ tên mình trên Google và một dòng tít đập vào mắt: Tại sao Anne Hathaway bị mọi người ghét?. Cô đã "chết đứng" sau khi đọc được những phản hồi tiêu cực: "Tôi đã rất sốc, bàng hoàng và xấu hổ. Thậm chí đến giờ tôi vẫn còn cảm giác xấu hổ đó".

Sự ghét bỏ của mọi người khiến Anne phải lánh mặt một thời gian. Cô đã cố gắng vượt qua thời kỳ khủng hoảng đó và học hỏi được nhiều điều: "Mọi người đã đối xử với tôi theo cách đó. Tôi có thể giả vờ không có chuyện gì xảy ra được chăng? Nhưng tôi đã trưởng thành lên từ chuyện này. Nó cũng giúp tôi thêm cảm thông và yêu thương con người hơn. Tôi không cảm thấy điều gì hối tiếc về bản thân".

Giải thích về chiếc váy thiếu tế nhị tại Oscar 2013, Anne nói rằng, đó là sự lựa chọn miễn cưỡng bởi chiếc váy cô định mặc tối hôm đó lại giống váy của cô bạn diễn Amanda Seyfried nên phải thay đổi trong phút chót. Anne đã có phần e ngại khi điểm cắt cúp trên ngực của chiếc váy trông giống nhũ hoa nhô lên, nhưng chồng cô khẳng định rằng nó ổn và giục giã tới lễ trao giải cho kịp giờ.

Chiếc váy gây tranh cãi của Anne tại Oscar 2013.

Sau scandal váy áo này, Anne đã rất bối rối mỗi khi lựa chọn trang phục ra ngoài. Tuy nhiên giờ đây mọi chuyện đã khác. Cô nói: "Tôi sẵn sàng liều lĩnh - tôi mặc cả quần jean của mẹ mình ra ngoài vì nó thoải mái. Từ lâu tôi hay e sợ những lời dị nghị của người khác về mình nhưng tôi có thể vui vẻ chấp nhận nó".

Bên cạnh đó, ngôi sao phim Yêu nữ thích hàng hiệu cũng tự tin vào ngoại hình và khả năng biến hóa của bản thân dù bị mọi người chê bai là kém gợi cảm. Anne tâm sự: "Không nhớ đã có bao nhiêu người bảo rằng tôi không quyến rũ, tôi không thể đóng vai đó. Nhưng tôi tin mình có thể biến hóa đa dạng. Chỉ vì tôi không ăn mặc sexy, đâu có nghĩa tôi không thể đóng được vai đó chứ".

Anne Hathaway hiện đóng hai bộ phim là The Intern và Alice in Wonderland: Through the Looking Glass. Sắp tới, cô còn bận rộn đi quảng bá phim mới Interstellar, sẽ công chiếu từ ngày 7/11.

Anne sexy trên tạp chí Bazaar.

Hoài Vũ