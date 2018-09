Nữ ca sĩ đón thêm nỗi đau buồn khác một ngày sau khi chồng cô qua đời vì ung thư vòm họng.

Celine Dion chịu đựng hai nỗi đau cùng lúc khi anh trai đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Daniel Dion - anh trai của Celine Dion đang nằm điều trị trong bệnh viện và tình trạng ngày một nguy kịch. Chị gái nữ ca sĩ, Claudette Dion, chia sẻ trên tờ Montreal Journa hôm 15/1: "Thật vô cùng đau xót. Cuộc sống của anh ấy chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ. Anh ấy cũng bị bệnh giống Rene, ung thư vòm họng, lưỡi và não. Anh ấy mới 59 tuổi, còn quá trẻ để kết thúc cuộc sống".

Claudette Dion cũng cho biết, mẹ và các thành viên trong gia đình đang túc trực ngày đêm bên cạnh Daniel tại bệnh viện ở Montreal, Canada. Bà Therese Dion, 88 tuổi, không rời giường bệnh của con trai sau khi bác sĩ nói rằng tình trạng của Daniel ngày càng nghiêm trọng và anh rất khó qua khỏi.

Anh trai Celine Dion cũng đang nguy kịch vì ung thư.

Celine Dion có tất cả 13 anh chị em. Mẹ và nhiều anh chị của Celine đều có niềm đam mê âm nhạc, tuy nhiên chỉ mình cô trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Giọng ca My Heart Will Go On hiện rất đau buồn khi chồng cô vừa qua đời vào ngày 14/1 sau nhiều năm chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng. Lễ tang nhà sản xuất âm nhạc Rene Angelil sẽ được tổ chức vào ngày 22/1 tại tại nhà thờ Đức Bà ở Montreal, nơi vợ chồng Celine tổ chức đám cưới cách đây 21 năm.

