Ảnh khỏa thân năm 20 tuổi của Jolie được rao bán

Những bức hình nude đen trắng của minh tinh Hollywood đang được rao bán tại London với giá 1.800 bảng Anh.

Những bức ảnh nude đen trắng hiếm hoi của Angelina Jolie đang được rao bán tại phòng triển lãm Zebra One ở London, Anh với mức giá 1.800 bảng Anh (hơn 62 triệu đồng). Ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Kate Garner năm 1995 khi nữ diễn viên mới 20 tuổi.

Bức hình nghệ thuật được chụp khi Jolie mới 20 tuổi.

Trong hình, Jolie không mảnh vải che thân, ngồi chụm gối với cổ chân được buộc túm lại bởi một dải ruy băng tối màu. Một bức ảnh khác không kém phần nghệ thuật, minh tinh Hollywood nhìn thẳng vào ống kính đầy lôi cuốn, mê hoặc. Gương mặt của nữ diễn viên được trang điểm nhấn vào môi và mắt, tôn lên nét đẹp quyến rũ, sắc sảo.

Angelina đầy mê hoặc.

Trước khi đến với con đường diễn xuất chuyên nghiệp, bà xã của Brad Pitt từng là một mẫu ảnh có phong cách nổi loạn, phóng khoáng. Trải qua những năm tháng tuổi trẻ "bất trị", Angelina Jolie đã tìm thấy sự bình yên bên chồng và 6 nhóc tì đáng yêu. Vài năm trở lại đây, ngôi sao 40 tuổi thử sức với vai trò đạo diễn phim. Cô vừa hoàn thành tác phẩm By the Sea, đánh dấu màn tái hợp trên màn ảnh của hai vợ chồng sau 10 năm kể từ Mr and Mrs Smith. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào cuối năm nay hứa hẹn tạo nên nhiều bất ngờ thú vị.

Trần Quỳnh