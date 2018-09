Ảnh cưới ngọt ngào của cô đào Mỹ và người tình đồng giới

Nữ diễn viên Samira Wiley và nhà biên kịch Lauren Morelli vừa tổ chức hôn lễ vào cuối tuần qua.

Samira Wiley - ngôi sao phim truyền hình ăn khách Orange Is the New Black - tiết lộ hỷ sự trên Instagram hôm 26/3 kèm theo bức ảnh cưới đẹp lung linh. Samira và nữ nhà văn Lauren Morelli cùng mặc váy trắng quyến rũ, nắm tay nhau bước đi giữa khu vườn thơ mộng ở Palm Springs, California.

Ảnh cưới của Samira Wiley (trái) và Lauren Morelli.

Hôn lễ của Samira được tổ chức vào ngày 25/3 với phong cách vui nhộn, phóng khoáng không theo kiểu truyền thống. Trên nền bài hát This Is How We Do It của Montell Jordan và Baby của Justin Bieber, cô dâu - chú rể và các khách mời cùng nhau khiêu vũ sôi nổi và hát ca. Địa điểm lễ cưới diễn ra ở chính nơi một năm trước Lauren Morelli đã quỳ gối cầu hôn Samira với chiếc nhẫn kim cương xinh xắn.

Khoảnh khắc hạnh phúc khi Samira Wiley được nữ nhà văn Lauren Morelli cầu hôn.

Cặp đôi hẹn hò 3 năm nay sau khi say nắng nhau trên trường quay phim Orange Is the New Black. Chỉ một tháng trước đó, Lauren Morelli công khai cô là một lesbian và đệ đơn ly hôn người chồng đã gắn bó hai năm. Lauren từng tiết lộ, quá trình viết kịch bản bộ phim truyền hình này giúp cô nhận ra rõ ràng thiên hướng tình dục của bản thân. Từ đó đến nay, nữ nhà văn 35 tuổi rất hạnh phúc trong tình yêu đồng giới với nữ diễn viên Samira Wiley.