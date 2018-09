Angelina và Brad làm một cặp vợ chồng rạn vỡ tình cảm

Cặp minh tinh sẽ trải nghiệm cảm giác đổ vỡ và hàn gắn khi đóng cùng nhau trong bộ phim 'By the Sea'.

Angelina Jolie và nhà sản xuất vừa chính thức thông báo về dự án phim mới mang tên By the Sea. Bộ phim do chính Jolie viết kịch bản và làm đạo diễn, kể về một cặp vợ chồng nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân sóng gió của họ bằng kỳ nghỉ ở biển. Nữ diễn viên và người bạn đời Brad Pitt sẽ đảm nhiệm vai chính. Đây là lần đầu tiên cặp đôi tái hợp trên màn ảnh từ sau phim Mr. & Mrs. Smith năm 2005 - bộ phim đã đưa hai người đến với nhau.

"Ông bà Smith" chuẩn bị tái hợp trên màn ảnh.

Jolie chia sẻ hôm 18/7: "Tôi rất hạnh phúc được làm việc tiếp với hãng Universal Pictures khi vừa hoàn thành phim Unbroken và bắt đầu ngay với By the Sea. Họ đã tạo dựng nên một nơi rất đặc biệt cho những người kể chuyện. Như một nhà làm phim, tôi mong chờ sẽ tiếp tục được họ ủng hộ trong dự án mới của mình".

Donna Langley, chủ tịch hãng phim cũng bày tỏ: "Angelina luôn thể hiện khả năng kể chuyện tuyệt vời trước và phía sau ống kính. Chúng tôi rất vui sướng được cộng tác tiếp với cô ấy trong bộ phim By the Sea. Angelina và Brad là hai ngôi sao tỏa sáng bậc nhất ở Hollywood và thật hào hứng khi tham gia cùng sự hợp tác của họ trong dự án thú vị này".

Angelina và Brad đi khảo sát địa điểm quay phim vào đầu tháng 6.

Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay, Jolie từng tiết lộ, bộ phim mới của cô và Brad không phải là một dự án lớn mà chỉ là một tác phẩm nhỏ bé, mang tính thể nghiệm. Vào tháng 6, cặp đôi đã tới quốc đảo Malta ở Địa Trung Hải để khảo sát địa điểm quay phim.

Hoài Vũ