Angelina Jolie vẫn đối xử lạnh nhạt với bố

Bạn thân của bố Jolie - diễn viên gạo cội Burt Reynolds cho biết, Jolie đã khiến bố cô tổn thương rất nhiều.

Angelina Jolie và bố - nam diễn viên Jon Voight.

Burt Reynolds là bạn diễn và cũng là người bạn thân thiết của ông Jon Voight - bố Angelina Jolie hàng chục năm qua. Trong cuộc trò chuyện trên talkshow Loose Women hôm 3/12, Burt Reynolds tiết lộ về mối quan hệ xung khắc nhiều năm nay giữa Angelina và bố. Ngôi sao 79 tuổi bày tỏ sự thất vọng vì Angelina đối xử lạnh nhạt với ông Jon Voight.

"Ông Jon là một người rất tốt và tôi luôn quý mến ông ấy. Jon không đáng bị cô con gái Angelina Jolie đối xử như vậy" - Burt thẳng thắn chia sẻ - "Họ đã làm lành nhưng cô ấy vẫn giữ khoảng cách. Tôi nhớ là khi Angelina mới 10 tuổi, tôi gặp con bé và khi ấy tôi đã bảo với Jon rằng: Cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó. Con bé sẽ rất nổi loạn. Tôi hy vọng Angelina không làm tổn thương cậu".

Jon Voight được cho là đã bỏ rơi gia đình vì người phụ nữ khác khi Angelina chỉ mới 1 tuổi. Đến năm cô 3 tuổi, Jon quay về và tình cảm cha con mới bắt đầu gắn bó. Tuy nhiên vài năm sau, bố mẹ Angelina vẫn ly hôn và nữ diễn viên luôn chỉ trích bố vì đã phản bội mẹ. Đỉnh điểm của xung đột là vào năm 2002, khi ông Jon Voight phát biểu rằng cô con gái Angelina gặp "vấn đề nghiêm trọng về thần kinh". Từ đó, Angelina từ mặt cha.

Angelia và anh trai khi còn ở tuổi teen, tới thảm đỏ ở Hollywood cùng bố.

Năm 2010, Angelina cho biết cô đã làm lành với bố và mời ông đến dự lễ ra mắt phim In the Land of Blood and Honey - tác phẩm đầu tay do cô làm đạo diễn. Dù vậy, mối quan hệ giữa họ cũng không cải thiện là bao. Burt Reynolds cho biết, Angelina đã không mời bố tới dự đám cưới với Brad Pitt vào năm 2014 và cô cũng không hề nói với ông về chuyện phẫu thuật cắt bỏ bầu ngực để ngăn ngừa ung thư vú.

Burt chia sẻ: "Tôi nghĩ những điều đó khiến ông Jon tổn thương vô cùng. Tôi có con trai năm nay 27 tuổi. Thằng bé tuyệt vời lắm. Tôi rất yêu con trai và thường xuyên ôm nó. Thằng bé từng bảo với tôi rằng: Con rất tự hào về bố".

Nam diễn viên Burt Reynolds.

Ông Jon Voight cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cháu ngoại nên mối quan hệ kém thân thiết. Với Brad Pitt, bố Angelina từng tiết lộ rằng cả hai thi thoảng chơi golf với nhau, dù vậy hiếm có bức ảnh nào chụp chung giữa họ.

Bố Angelina hiện sống một mình ở Los Angeles. Ở tuổi 76, ông vẫn chăm chỉ đóng phim bên cạnh niềm đam mê khác là chính trị. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, ông Jon Voight bày tỏ mong muốn được góp mặt trong phim của cô con gái Angelina Jolie.

Hoài Vũ