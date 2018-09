Angelina Jolie và Jennifer Aniston cùng trượt đề cử Oscar

Danh sách đề cử Oscar 2015 Phim hay nhất

“Amerian Sniper”

“Birdman”

“Boyhood”

“The Grand Budapest Hotel”

“The Imitation Game”

“Selma”

“The Theory of Everything”

“Whiplash” Nam diễn viên chính xuất sắc

Michael Keaton, “Birdman”

Eddie Redmayne, “The Theory of Everything”

Benedict Cumberbatch, “The Imitation Game”

Steve Carell, “Foxcatcher”

Bradley Cooper, “American Sniper” Nữ diễn viên chính xuất sắc

Julianne Moore, “Still Alice”

Felicity Jones, “The Theory of Everything”

Rosamund Pike, “Gone Girl”

Reese Witherspoon, “Wild”

Marion Cotillard, “Two Days, One Night” Nam diễn viên phụ xuất sắc

Robert Duvall, “The Judge”

J.K. Simmons, “Whiplash”

Ethan Hawke, “Boyhood”

Edward Norton, “Birdman”

Mark Ruffalo, “Foxcatcher” Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Patricia Arquette, “Boyhood”

Keira Knightley, “The Imitation Game”

Emma Stone, “Birdman”

Meryl Streep, “Into the Woods”

Laura Dern, “Wild” Đạo diễn xuất sắc

Richard Linklater, “Boyhood”

Alejandro G. Inarritu, “Birdman”

Morten Tyldum, “The Imitation Game”

Wes Anderson, “The Grand Budapest Hotel”

Bennett Miller, “Foxcatcher” Kịch bản chuyển thể xuất sắc

“American Sniper”

“Imitation Game”

“Inherent Vice”

“The Theory of Everything”

“Whiplash” Kịch bản gốc xuất sắc

“Birdman”

“Boyhood”

“Foxcatcher”

“The Grand Budapest Hotel”

“Nightcrawler” Phim hoạt hình hay nhất

“Big Hero 6”

“The Boxtrolls”

“How to Train Your Dragon 2″

“Song of the Sea”

“The Tale of Princess Kaguya” Phim tài liệu dài hay nhất

“Citizenfour”

“Finding Vivian Maier”

“Last Days in Vietnam”

“Salt of the Earth”

“Virunga” Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất

“Ida”

“Leviathan”

“Wild Tales”

“Timbuktu”

“Tangerine” Quay phim xuất sắc

“Birdman”

“The Grand Budapest Hotel”

“Ida”

“Mr. Turner”

“Unbroken” Bài hát trong phim hay nhất

“Everything is Awesome” – The Lego Movie

“Glory” – Selma

“Grateful” – Beyond the Lights

“I’m Not Gonna Miss You” – Glen Campbell: I’ll Be Me

“Lost Stars” – Begin Again Phim tài liệu ngắn hay nhất

“Crisis Hotline”

“Joanna”

“Our Curse”

”The Reaper”

”White Earth” Dựng phim xuất sắc

“American Sniper”

“Boyhood”

“The Grand Budapest Hotel”

“Imitation Game”

“Whiplash” Dựng âm thanh xuất sắc

“American Sniper”

“Birdman”

“The Hobbit: The Battle of the Five Armies”

“Interstellar”

“Unbroken” Hòa âm xuất sắc

“American Sniper”

“Birdman”

“Interstellar”

“Unbroken”

“Whiplash” Thiết kế sản xuất đẹp nhất

“The Grand Budapest Hotel”

“The Imitation Game”

“Interstellar”

“Into the Woods”

“Mr. Turner” Phim hoạt hình ngắn hay nhất

“The Bigger Picture”

“The Dam Keeper”

“Feast”

“Me and My Moulton”

“A Single Life” Phim ngắn hay nhất

“Aya”

“Boogaloo And Graham”

“Butter Lamp”

“Parvaneh”

“The Phone Call” Hóa trang và Làm tóc xuất sắc

“Foxcatcher”

“The Grand Budapest Hotel”

“Guardians of the Galaxy” Thiết kế phục trang xuất sắc

“Grand Budapest Hotel”

“Inherent Vice”

“Into the Woods”

” Maleficent”

“Mr. Turner” Nhạc phim xuất sắc

“The Grand Budapest Hotel”

“The Imitation Game”

“Interstellar”

“Mr. Turner”

“The Theory of Everything” Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

“Captain America: The Winter Soldier”

“Dawn of the Planet of the Apes”

“Guardians of the Galaxy”

“Interstellar”

“X-Men: Days of Future Past”