Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow từng bị nhà sản xuất phim quấy rối tình dục

Hai nữ diễn viên cùng lên tiếng phơi bày hành vi đồi bại trong quá khứ của 'ông trùm Hollywood' Harvey Weinstein.

Sau khi bài viết điều tra về lịch sử lạm dụng tình dục của Harvey Weinstein đối với phụ nữ được đăng tải trên tạp chí The New York Times, hàng loạt các diễn viên đã dũng cảm lên tiếng tố cáo nhà sản xuất phim kỳ cựu này. Mới đây nhất, Angelina Jolie và Gwyneth Paltrow khẳng định từng là nạn nhân bị Harvey Weinstein quấy rối tình dục.

Angelina Jolie tố cáo hành vi xấu xa của Harvey Weinstein trong quá khứ.

Angelina Jolie cho biết, sự việc xảy ra vào cuối những năm 1990 khi cô cùng Harvey Weinstein đi quảng bá phim Playing by Heart. Harvey tán tỉnh và dụ dỗ cô trong phòng khách sạn nhưng nữ diễn viên đã từ chối. "Bà Smith" kể trên The New York Times: "Tôi đã có một trải nghiệm tồi tệ với Harvey Weinstein thời còn trẻ vì vậy tôi đã chọn cách không bao giờ làm việc với ông ấy nữa. Tôi cũng cảnh báo các diễn viên khác khi họ làm cùng ông ấy. Hành vi này đối với phụ nữ ở bất kỳ lĩnh vực nào trên thế giới đều không thể chấp nhận được".

Gwyneth Paltrow cho biết, cô bị Harvey Weinstein quấy rối năm 22 tuổi khi ông mời cô làm ngôi sao trong bộ phim Emma. Trước khi phim bấm máy, Harvey đã gọi Gwyneth đến phòng ông tại khách sạn Peninsula Beverly Hills để thảo luận về công việc. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất phim đã đặt tay lên người Gwyneth, rủ cô vào phòng ngủ để massage.

Gwyneth Paltrow đã rất sốc khi bị Harvey yêu cầu massage.

"Tôi như bị hóa đá", Gwyneth Paltrow hồi tưởng trong cuộc phỏng vấn. Harvey Weinstein đe dọa nữ diễn viên không được kể chuyện đó với bất kỳ ai nếu không bị sa thải. Tuy nhiên, Gwyneth đã kể với bạn trai hồi đó của cô là tài tử Brad Pitt.

Theo People, Brad Pitt đã tập lức đi gặp Harvey Weinstein tại một bữa tiệc ở Hollywood (vào năm 1995). "Brad đã cảnh cảo Harvey. Anh nhìn thẳng vào mắt của ông ấy, chỉ vào ngực và nói: Ông sẽ không bao giờ được phép làm điều đó với Gwyneth lần nữa!", nguồn tin kể lại.

Brad Pitt được cho là diễn viên trẻ duy nhất dám thẳng thắn cảnh cáo "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein mặc dù anh biết sự nghiệp của mình có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Harvey đã giữ lời hứa và sau đó không còn giở trò sàm sỡ Gwyneth Paltrow. 3 năm sau, Gwyneth được Harvey Weinstein mời đóng phim Shapespeare in Love và vai diễn người tình của đại thi hào nổi tiếng đã giúp cô giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Người đẹp Italy, Asia Argento, cũng tố cáo Harvey Weinstein đã dụ dỗ cô massage trong phòng khách sạn ở Pháp vào năm 1997. Thời điểm đó, Harvey đang giúp Asia phân phối bộ phim của cô mang tên B. Monkey. Nữ diễn viên kể, bất đắc dĩ cô đã phải xoa bóp cho ông trùm Hollywood. Nhưng Harvey không dừng ở đó mà tốc váy cô lên, sờ soạng vào vùng kín với ý định "oral sex". Asia quyết liệt yêu cầu Harvey chấm dứt hành vi đê tiện đó. "Chuyện ấy giống như một cơn ác mộng", nữ diễn viên kể lại.

Asia Argento cũng đã có những trải nghiệm khủng khiếp với Harvey.

Vào đầu tuần này, rất nhiều nghệ sĩ Hollywood cũng đã kịch liệt lên án hành vi lạm dụng tình dục của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein. Trước bê bối sex, Harvey đã bị sa thải khỏi hãng phim The Weinstein Company. Vợ ông, nhà thiết kế Georgina Chapman vừa tuyên bố chia tay sau 10 năm kết hôn và có hai con. Georgina chia sẻ: "Trái tim tôi tan vỡ cùng tất cả những người phụ nữ đã phải chịu đựng nỗi đau bởi những hành động không thể tha thứ này. Tôi đã chọn cách rời xa chồng mình. Chăm sóc các con nhỏ là ưu tiên hàng đầu của tôi và tôi mong được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian này".