Angelina Jolie và Brad Pitt quấn quýt trên phim trường

Cặp sao có những giây phút vui vẻ trên trường quay của bộ phim tình cảm lãng mạn 'By the Sea'.

People mới đây tiếp tục hé lộ loạt ảnh hậu trường độc quyền của bộ phim lãng mạn By the Sea trong đó Angelina Jolie và Brad Pitt thủ vai chính. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cặp sao sau khi đóng cùng nhau trong Mr. & Mrs. Smith năm 2005. Phim được miêu tả là "câu chuyện về một người phụ nữ bị cuốn vào đợt sóng của niềm đam mê và trẻ hóa tâm hồn khi đến thăm một ngôi làng ven biển với chồng". Tác phẩm do chính bà mẹ 6 con đảm nhiệm vai nữ chính, đồng thời là người viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất.

Những hình ảnh hậu trường được hé lộ.

Angelina có tạo hình quyến rũ và khác lạ khi vào vai một vũ công thập niên 1970 trong khi Brad lãng tử với hình ảnh một nhà văn. Trong các bức ảnh hậu trường, cặp sao có những giây phút vui vẻ trên phim trường cùng ê kíp sản xuất. Mặc dù quá trình làm phim cặp đôi vướng phải không ít trở ngại do bất đồng quan điểm nhưng Angie cho biết, nhờ đó cô thêm hiểu và trân trọng ông xã hơn. "Thật khó khăn khi vừa phải đạo diễn vừa phải đóng phim. Đặc biệt là các cảnh đánh nhau. Chúng tôi liên tục vui đùa với nhau và đoàn phim để tạo cảm giác thoải mái. Tôi cũng hiểu và trân trọng hơn sự sáng tạo cũng như đóng góp của Brad Pitt", Jolie chia sẻ.

Những giây phút vui vẻ của cặp đôi trên phim trường.

Lấy bối cảnh ở Pháp những năm 70, By the Sea kể về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của Vanessa, một vũ công giải nghệ và người chồng của cô - Roland, một nhà văn người Mỹ. Mặc dù chu du khắp nơi cùng nhau nhưng sự xa cách giữa họ ngày càng lớn dần lên. Cho đến một ngày, họ tới thị trấn ven biển và bị cuốn hút bởi cuộc sống vừa bình lặng vừa sống động của cư dân nơi đây. Cùng chia sẻ câu chuyện cuộc đời của những cư dân biển, những mảnh đời vui có buồn có, cặp vợ chồng nghệ sĩ nhận ra sự rạn vỡ trong mối quan hệ của bản thân và tìm lại được chính mình.

Jolie cũng là người viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất bộ phim.

Tạo hình của Brad Pitt.

Bộ phim được quay trên đảo Malta ở Địa Trung Hải từ tháng 9 năm ngoái và dự kiến ra rạp vào ngày 13/11 tới.

Trần Quỳnh