Angelina Jolie trở lại trường quay với tạo hình khác lạ

Minh tinh 43 tuổi vào vai mẹ của Peter Pan và Alice trong bộ phim cổ tích 'Come Away'.

Giữa quá trình giải quyết ly hôn với Brad Pitt, Angelina Jolie vẫn miệt mài làm việc cho những dự án phim mới. Ngày 24/9, bà mẹ 6 con được trông thấy xuất hiện trên trường quay bộ phim Come Away ở Hollywood. Cô đội mái tóc giả màu vàng, ăn vận như những phụ nữ phương Tây bình dân thời xưa.

Angelina Jolie ở trường quay hôm thứ hai 24/9.

Come Away là bộ phim giả tưởng với nội dung làm về phần tiền truyện của hai câu chuyện cổ tích nổi tiếng Peter Pan và Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Angelina đóng vai Rose - mẹ của Peter và Alice. Hai vai diễn này do các diễn viên nhí da màu Keira Chansa và Jordan Nash thủ vai.

Angelina đã quay một số cảnh đầu tiên của bộ phim vào đầu tháng 8 tại London, Anh. Sau đó có thông tin cô đã đột ngột xin rút lui khỏi dự án. Tuy nhiên sau gần 2 tháng, nữ minh tinh đã tái xuất ở phim trường, tiếp tục vai diễn này.

Jolie khác lạ trong phim mới với tạo hình một phụ nữ thời xưa.

Vào hè năm nay, Angelina cũng quay bộ phim khác là Maleficent 2 (Tiên hắc ám 2) ở London. Cô đưa cả 6 con sang Anh ở cùng để tiện cho việc chăm sóc. Vì chuyện mang con rời khỏi Mỹ, giữa Angelina và Brad Pitt đã xảy ra xung đột lớn phải nhờ tòa giải quyết. Cuối cùng, thẩm phán đã yêu cầu Angelina cho Brad gặp các con ở London, sau đó anh được đưa bọn trẻ về Los Angeles một thời gian.