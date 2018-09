Angelina Jolie: 'Tôi đã có một năm tuyệt vời'

Nữ minh tinh rất hạnh phúc vì đã kết hôn với Brad Pitt và đạo diễn thành công bộ phim 'Unbroken'.

Angelina Jolie rạng rỡ ở Sydney trong buổi chụp hình ngày 18/11.

Trong khi đi quảng bá bộ phim Unbroken (khởi chiếu ở Bắc Mỹ từ ngày 25/12), Angelina Jolie có cuộc trò chuyện cởi mở với tạp chí Us về những điều kỳ diệu cô đã có được trong năm 2014.

- Bạn cưới Brad Pitt vào tháng 8 vừa qua và có thể sẽ giành giải Oscar Đạo diễn xuất sắc. Đây có phải là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn?

- (Cười lớn). Vâng, tôi hy vọng một năm như thế sẽ vẫn diễn ra. Đúng là tôi đã trải qua một năm tuyệt vời. Tôi kết hôn với người mình yêu thương, con trai Maddox của tôi trở thành thiếu niên và tôi đã đưa bộ phim này đến với toàn thế giới.

Jolie và Brad tổ chức lễ cưới lãng mạn vào ngày 23/8.

- "Unbroken" là một bộ phim phức tạp - một câu chuyện về người lính sống sót sau vụ rơi máy bay phải lênh đênh trên biển và trốn thoát khỏi trại tù. Bạn đã chứng minh mình có thể "chèo lái" một bộ phim ra sao. Ai có thể phủ nhận khả năng của bạn đây?

- Thực sự tôi đã rất vất vả với dự án này. Trước đây tôi chỉ mới làm đạo diễn của một bộ phim (In the Land of Blood and Honey năm 2011) - rất nhỏ so với Unbroken. Tôi đã phải chứng mình mình có thể xử lý các địa điểm quay, ngân sách, cân bằng giữa hai máy bay, các hiệu ứng hình ảnh và những khía cạnh kỹ thuật. Tôi chưa bao giờ làm những thứ như thế! Tôi đã phải đi học hỏi một cách nhanh chóng và dốc hết sức mình.

- Phải chăng bạn đã sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp diễn xuất?

- Tôi còn phải thực hiện một vài vai diễn nữa nhưng hiện tại đã có thể cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện nghỉ diễn. Nếu tôi đủ may mắn để phát triển sự nghiệp đạo diễn, đó sẽ là một sự chuyển tiếp rất tốt đẹp. Và sau đó, tôi và Brad có thể cộng tác cùng nhau.

- Nói về Brad, mùa thu này bạn vừa chỉ đạo anh ấy diễn xuất trong bộ phim "By the Sea" do bạn viết kịch bản. Hai bạn đóng một cặp vợ chồng đang trục trặc. Anh ấy đã cộng tác với bạn ra sao?

- Brad là một bạn diễn tuyệt vời! By the Sea là một bộ phim độc lập quy mô nhỏ, một tác phẩm nặng nề về hôn nhân và cuộc sống. Nhưng thật tuyệt vì chúng tôi đã được làm việc cùng nhau, cùng vượt qua những thử thách và thúc đẩy nhau sáng tạo.

- Bạn có luyến tiếc những ngày mà ra đường không bị ai chú ý?

- Với tôi, thời đó đã qua từ rất lâu rồi nên tôi đã quen với cuộc sống hiện tại. Nhưng dù sao tôi cũng ước mỗi lần ra ngoài mình có thể "tàng hình" trong khoảng thời gian nào đó. Đôi khi tôi vẫn tự tìm cách làm như thế (cười lớn!).

Hoài Vũ