Angelina Jolie thu hút sự chú ý khi tới rạp chiếu phim

Trong suốt tháng 9, Angelina bận rộn quảng bá phim tài liệu "First They Killed My Father" do cô làm đạo diễn. Bộ phim được quay tại Campuchia vào đầu năm 2016 với nội dung dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của nhà hoạt động xã hội Loung Ung về thời kỳ diệt chủng Khmer Đỏ hồi cuối thập niên 1970. Phim đã được Campuchia chọn đi tranh giải Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc.