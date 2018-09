Angelina Jolie thêm 3 hình xăm mới trên lưng

Nữ diễn viên lộ các hình xăm ký tự Khmer cổ trong khi quay phim ở Campuchia hôm chủ nhật, 7/2.

Jolie khoe hình xăm mới vào cuối tuần trước.

Mặc váy trễ trên trường quay phim First They Killed My Father ở tỉnh Siep Reap, Angelina Jolie lần đầu tiết lộ 3 hình xăm mới. Hai hình lớn ở giữa lưng và hình thứ 3 ở vai phải. Theo People, tất cả đều là hình xăm bí ẩn yantra nổi tiếng ở Thái Lan và Campuchia với những dòng chữ thiêng viết bằng ký tự Khmer cổ mang ý nghĩa cầu mong sự bình an, may mắn, hạnh phúc.

Jolie xăm thêm hình khi ở Campuchia làm đạo diễn phim mới.

Những hình xăm mới có cùng phong cách với hình cũ trên vai trái mà Angelina từng xăm vào năm 2003 sau khi cô nhận nuôi bé Maddox ở Campuchia. Bà mẹ 6 con có lẽ chỉ mới đi xăm thêm hình trên lưng bởi trong những bức ảnh trên thảm đỏ lễ ra mắt phim Kung Fu Panda 3 cuối tháng 1, cô vẫn chưa có chúng.

Angelina được cho là đã có gần 20 hình xăm trên cơ thể. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Post-Modern Ink của Australia năm 2010, minh tinh Hollywood chia sẻ: "Những hình xăm là các tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể. Tôi rất yêu chúng. Tôi không nghĩ có điều gì bất thường khi một ai đó muốn ghi dấu cuộc đời của họ trên làn da của mình".

Minh tinh Hollywood trên thảm đỏ tháng 11/2015 khi chưa có 3 hình xăm mới.

Nguồn tin chia sẻ trên tờ Us, các nhóc tỳ của Jolie luôn mê mẩn các hình xăm của mẹ, đặc biệt là Pax Thiên và Shiloh: "Tụi trẻ bị ám ảnh với những hình xăm của cô ấy và chúng luôn hỏi ý nghĩa của các hình xăm là gì".

Hoài Vũ