Angelina Jolie nói về 'tuổi dậy thì' của cậu con trai cả

Maddox, 14 tuổi, ngày càng trầm tính hơn nhưng vợ chồng Jolie tôn trọng sự thay đổi của con trai trong độ tuổi nhạy cảm này.

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Hello! của Anh, Angelina Jolie chia sẻ về sự lớn khôn mỗi ngày của 6 nhóc tỳ: Maddox 14 tuổi, Pax Thiên 11 tuổi, Zahara 10 tuổi, Shiloh 9 tuổi và cặp song sinh 7 tuổi. Khi được hỏi về giai đoạn dậy thì của bọn trẻ, minh tinh 40 tuổi tâm sự: "Bọn trẻ chưa trò chuyện về bạn trai hay bạn gái vì chúng còn quá nhỏ để nói về vấn đề này. Chỉ có Maddox là đang trải qua tuổi dậy thì và là chàng trai rất kín đáo. Bởi vậy chúng tôi thực sự không biết rõ những tâm tư của Maddox như thế nào. Nhưng có lẽ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên như vậy lại tốt hơn...".

Cậu bé Maddox mà Angelina Jolie nhận nuôi năm 2002 đã trở thành chàng trai chững chạc.

Jolie cho biết, Maddox luôn tự hào về vẻ nam tính của mình. Cậu con trai cả người Campuchia luôn tỏ ra điềm đạm, chững chạc khác hẳn vẻ nhí nhố dễ thương của Pax Thiên và Shiloh. Năm ngoái, Jolie từng tiết lộ Maddox đã có bạn gái là một cô bé người Anh. "Bà Smith" tôn trọng tình cảm của con trai nên không can thiệp và cấm đoán. Thậm chí, cô còn tạo điều kiện cho Maddox tới xứ sở sương mù để gặp gỡ người yêu.

Trong cuộc phỏng vấn, Angelina cũng tự hào chia sẻ, Maddox đang làm công việc sản xuất phim cùng cô: "Khi chúng tôi có những cuộc họp thảo luận về bộ phim mới, tôi và Maddox cùng nhau trình bày những ý tưởng khác nhau". Maddox đồng thời cũng sẽ đảm nhận vai trò diễn viên trong bộ phim do mẹ đạo diễn. Đặc biệt, phim còn có sự góp mặt của hai em Maddox là Pax Thiên và Shiloh.

Đại gia đình Jolie-Pitt vào tháng 6 năm nay.

Hiện, Angelina Jolie và các con đã trở lại Campuchia để quay phim First They Killed My Father - bộ phim kể về bi kịch của những em bé Campuchia dưới thời kỳ Khme Đỏ.

Hoài Vũ