Angelina Jolie mặc kiểu cách trong sự kiện của hoàng gia Anh

Angelina Jolie được mời tham dự sự kiện thường niên Order of St Michael and St George - lễ vinh danh thành tựu phi thường của các cá nhân trong dịch vụ phi quân sự. Ngôi sao "The Tourist" vốn được Nữ hoàng Anh phong tước hiệu Phu nhân vào năm 2014 vì những đóng góp to lớn của cô trong hoạt động nhân đạo. Đầu năm nay, Jolie cũng tham gia dự án trồng cây bảo vệ môi trường của Nữ hoàng.