Angelina Jolie lộ đôi chân gầy guộc khi mặc váy ngắn

Sau khi chia tay Brad Pitt vào tháng 9/2016, nữ diễn viên dành trọn 1 năm ở nhà chăm sóc con và bản thân nên cơ thể đầy đặn hơn. Tuy nhiên, từ đầu mùa thu năm nay, cô hốc hác hơn khi quay lại công việc, đi quảng bá phim "First They Killed My Father" và tham dự rất nhiều liên hoan phim. "Bà Smith" cũng đang chuẩn bị cho những dự án phim mới mà cô làm diễn viên chính.