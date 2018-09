'Angelina Jolie có tính cách nổi loạn từ bé'

Bà bảo mẫu kể lại, ngày nhỏ Jolie hay tự làm đau mình, mắc bệnh biếng ăn và hằn sâu mối hận về bố.

Angelina Jolie ngày bé và mẹ.

Cis Rundle, một người bạn thân của mẹ Angelina Jolie, đã chăm sóc cho nữ diễn viên suốt những năm tháng tuổi thơ từ khi 3 tuổi đến lúc tuổi teen. Cis đã bên Jolie hàng ngày, hàng giờ, rất yêu quý và hiểu rõ tính cách ngôi sao Hollywood từ tấm bé. Bà vừa có cuộc trò chuyện trên tờ RadarOnline chia sẻ về bí mật ngày nhỏ của cô.

"Cô ấy từng là một đứa trẻ hoang dã. Tôi biết cô bé luôn có rất nhiều năng lượng để làm những điều lạ thường", bà Cis kể. Cô bé Jolie ngày ấy hay thích nhúng ngón tay vào sáp nóng để làm đau mình. Cô cũng có thể tuyệt thực đến nỗi phải vào bệnh viện.

Bà Cis chia sẻ: "Tôi đã mang cô bé đến bệnh viện. Angie đã mắc bệnh biếng ăn một thời gian. Marcheline (mẹ Jolie) lo lắng con gái không chịu ăn uống nhưng cô bé không chịu nằm viện".

Jolie cũng không thích đi học vì xung khắc với bạn bè: "Cô bé không thích trường trung học Beverly Hills. Lũ bạn gọi cô ấy là "Cặp môi Ubangi (tộc người da đen có phong tục làm môi to biến dạng). Chúng lôi cô bé ra làm trò cười vì đôi môi đó và những đứa con gái khác gây rắc rối với cô bé. Khi đó, Angie cũng có bờ vai rộng và đôi chân dài. Cô ấy di chuyển như một con linh dương".

Jolie thời thiếu nữ càng nổi loạn và mạnh mẽ hơn.

Ở trường luôn bị bắt nạt trong khi đó ở nhà, Jolie cũng không có được hạnh phúc bình thường như những đứa trẻ khác. Bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ và Jolie mang theo mối hận cha từ bé. Bà Cis nói rằng, cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ là một cái gì đó mà ngôi sao phim Tiên hắc ám không bao giờ vượt qua được.

"Cô ấy không tin tưởng bố. Mặc dù ông Jon Voight đã tìm cách hòa giải nhưng sự rạn nứt giữa hai cha con không bao giờ có thể hàn gắn". Bà Cis kể, trước khi mẹ Jolie qua đời vào năm 2007 vì bệnh ung thư, mẹ cô đã trăn trối tâm nguyện muốn con gái tha thứ cho cha. Jolie có thể đã rất cố gắng nhưng bà Cis cho rằng nữ diễn viên rất khó tìm lại tình cảm cha con.

"Cô ấy nghĩ rằng mình hiểu bố và không thể nào tin tưởng ông được. Tôi cũng biết sự thật khắt khe về ông Jon Voight. Tôi quý Jon nhưng ông ấy là một người kinh khủng. Jon biết về những điểm tồi tệ của mình nhưng không thể kiểm soát được bản thân. Bà Marcheline có thể tha thứ cho chồng cũ và không quan tâm những góc tối trong con người ông nhưng Jon thực sự đã làm Marcheline tổn thương rất nhiều".

Jolie hòa giải với bố năm 2011.

Jolie từng vượt qua sự bất đồng của hai bố con để đóng cùng bố trong phim Bí mật ngôi mộ cổ năm 2001. Nhưng sau đó, ông Jon Voight phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng, "Angelina có vấn đề về thần kinh". Từ đó, Jolie tuyên bố từ mặt cha. 10 năm sau, khi đã có gia đình và 6 đứa con, nữ diễn viên đã phần nào mở lòng ra với bố. Cô từng mời ông Jon tới dự lễ ra mắt phim Land of Blood and Honey vào năm 2011 - bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn. Tuy nhiên, trong lễ cưới của Jolie và Brad Pitt vào ngày 23/8 vừa qua, bố Jolie đã không được mời đến, thậm chí còn không được con gái báo tin vui.

Bà Cis không ngạc nhiên khi biết điều đó. Bà nói: "Tôi hiểu sự lạnh nhạt này bởi tôi từng thấy nó".

Trong cuộc phỏng vấn, bà Cis cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn loạn luân về Jolie. Vào năm 2001, nữ diễn viên đã hôn môi anh trai, James Haven, trên thảm đỏ Oscar khiến dư luận có cái nhìn tệ hại về cô. Tuy nhiên, bà Cis giải thích, nụ hôn đó rất có ý nghĩa và đáng được tôn trọng: "Ngày mà cô ấy hôn Jamie tại giải Oscar là ngày đầu tiên người mẹ của họ điều trị bệnh ung thư. Hai người đã rời bệnh viện cùng nhau và đến lễ trao giải. Không một ai trên thế giới hiểu điều đó. Mọi người chỉ thấy thứ gì đó loạn luân. Chỉ có hai anh em mới hiểu về sự gắn bó giữa họ và tình yêu thương vô bờ dành cho mẹ".

Bức ảnh tai tiếng của Jolie và anh trai.

Nói về tình cảm với Jolie, bà trông trẻ ngày ấy thổ lộ: "Jolie biết tôi yêu cô ấy vô điều kiện. Tôi đã ở với họ trong 8 năm, hầu như mỗi ngày trong đời. Tôi trân trọng từng phút giây đã ở bên cô ấy và rất tự hào về cô ấy. Tôi rất hạnh phúc khi Jolie tìm được con đường đúng đắn bên Brad".

Hoài Vũ