Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm sau khi ly hôn

Bà mẹ 6 con mở lòng về bệnh tật và cuộc sống khó khăn trong gần một năm qua.

Angelina Jolie đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên trên tạp chí từ khi cuộc hôn nhân với Brad Pitt đổ vỡ. Chia sẻ trên tạp chí Vanity Fair tháng 8, Jolie thẳng thắn trải lòng về cuộc sống của mình và các con trong thời gian qua, những khó khăn cũng như cách cả gia đình mạnh mẽ vượt qua biến cố.

Angelina Jolie trên tạp chí Vanity Fair.

Nữ minh tinh kể, cô đã bị mắc căn bệnh liệt cơ mặt một bên (tên y học là Bell’s palsy - bệnh do dây thần kinh ngoại biên số bảy bị chèn ép và viêm sưng khiến nó không có khả năng điều khiển các cơ bắp trên mặt và làm cho cơ bắp bị cứng, tê và mất co giãn khi nói hoặc cười. Khuôn mặt vì thế dần bị méo một bên). Jolie đã phải đi châm cứu để phục hồi hoàn toàn gương mặt. Thêm vào đó, cô còn bị thêm bệnh tăng huyết áp.

"Thi thoảng phụ nữ đặt gia đình lên tất cả cho đến khi nhận ra tình trạng sức khỏe của mình" - Ngôi sao 42 tuổi giải thích - "Tôi không thể biết đó là do bị mãn kinh hay chỉ là vì những biến cố trong một năm qua".

Tuy nhiên, bệnh tật không khiến Angelina yếu lòng hay gục ngã. Cô bày tỏ: "Tôi thực sự cảm thấy mình là người phụ nữ hoàn thiện hơn khi đang có những quyết định thông minh và đặt gia đình lên trên hết. Tôi kiểm soát cuộc sống và sức khỏe của mình. Điều đó đã khiến tôi trở thành một người phụ nữ trọn vẹn hơn".

Đề cập tới cuộc hôn nhân đổ vỡ, Angelina tâm sự: "Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời và giờ chúng tôi đã dần tìm thấy sự bình yên. Ngôi nhà mới này là một bước tiến lớn với chúng tôi và tất cả đang cố gắng hết sức để hàn gắn gia đình".

Jolie chia tay Brad Pitt vào tháng 9 năm ngoái sau 12 năm bên nhau và 2 năm kết hôn. Nữ diễn viên cho biết, cuộc hôn nhân đã trục trặc từ khi cô làm hậu kỳ phim First They Killed My Father ở Campuchia vào hè năm 2016. "Mọi thứ trở nên tồi tệ, nhưng tôi không muốn dùng từ đó. Mọi thứ đã trở nên khó khăn".

Đau khổ vì ly hôn và nhiều lúc không thể ngăn nổi nước mắt tuôn trào nhưng vì là bà mẹ mạnh mẽ, Angelina không muốn các con nhìn thấy sự yếu đuối của mình: "Tôi từng rất lo lắng cho mẹ (khi bố mẹ ly hôn) nên giờ không muốn các con lo lắng cho mình. Tôi nghĩ điều quan trọng là hãy khóc trong nhà tắm, không phải trước mặt bọn trẻ. Chúng cần biết rằng mọi thứ vẫn ổn thậm chí dù bạn cũng không chắc chắn điều đó".

Jolie muốn làm chỗ dựa vững chắc cho các con.

Jolie cho biết, các con của cô đều rất mạnh mẽ và cùng nhau vượt qua sóng gió này: "Cách sống của chúng tôi là không nhìn theo sự tiêu cực. Đó không phải là vấn đề. Những khó khăn chính là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi có thể trao đi nhiều hơn tình yêu thương cho các con của mình. Các nhóc là những cá tính mạnh mẽ và chín chắn. Chúng luôn tỏ ra can đảm đúng lúc phải cần tới điều đó. Tôi rất tự hào về các con".

Jolie và các con lên đường tới châu Phi vào tháng 6

Angelina Jolie và các con lên đường tới châu Phi

Những tháng qua, Jolie tạm gác mọi công việc, hài lòng với cuộc sống bình yên bên các con và trở thành một bà nội trợ đích thực. Minh tinh Hollywood chia sẻ: "9 tháng qua, tôi đã cố gắng hết mình để làm giỏi công việc nội trợ, nhặt phân chó, rửa bát, nấu ăn và đọc truyện cho các con trước khi đi ngủ. Và tôi đang làm rất tốt cả ba việc đó. Nhưng giờ tôi cũng cần khởi động để đi chơi và tận hưởng một chuyến du lịch".