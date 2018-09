Angelina Jolie bị chỉ trích tàn nhẫn trong cách tuyển diễn viên nhí ở Campuchia

Minh tinh đưa tiền cho những đứa trẻ nghèo và yêu cầu các bé nói ra lý do chính đáng để nhận tiền.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair, Angelina Jolie tiết lộ cách cô đã tuyển chọn các em bé người bản địa cho bộ phim First They Killed My Father tại Campuchia. Nữ đạo diễn cho biết, cô muốn tuyển một đứa trẻ từng trải qua những khó khăn trong cuộc sống để đóng vai chính, bởi vậy Jolie đã đi tìm kiếm tại các trại trẻ mồ côi, rạp xiếc hay những trường học ở các khu ổ chuột.

Angelina Jolie tại trường quay phim First They Killed My Father.

Những bé được chọn sẽ tham gia một bài kiểm tra cuối cùng: Jolie đưa ra một sập tiền và hỏi mỗi bé rằng tại sao lại cần khoản tiền đó. Các bé phải nói lên được lý do cần tiền nếu không muốn bị lấy lại. Bằng cách này, Jolie đã tìm được một cô bé đúng như những gì mình mong muốn.

"Srey Moch (cô bé cuối cùng trong phần thử thách này) là đứa trẻ duy nhất nhìn chằm chằm vào số tiền rất lâu. Khi Srey bị buộc phải trả lại tiền, cô bé bắt đầu xúc động và tuôn trào nức nở", Jolie nhớ lại. Minh tinh Hollywood rớm nước mắt kể tiếp: "Khi Srey được hỏi định dùng số tiền đó làm gì, cô bé nói rằng ông nội vừa qua đời và gia đình không có đủ tiền để lo cho ông một đám tang tử tế".

Jolie hướng dẫn bé Srey Moch trong một cảnh quay.

Bé Srey Moch (đứng giữa) trong buổi ra mắt phim vào tháng 2 năm nay.

Srey Moch khiến Angelina Jolie vô cùng cảm động và cô bé đã được chọn vào vai nhà hoạt động nhân quyền Loung Ung ngày bé, trải qua cuộc sống lưu lạc, đau thương dưới thời Khme Đỏ từ năm 1975 đến 1979.

Tuy nhiên, những dòng chia sẻ của Angelina Jolie đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều độc giả. Trên Twitter, nhiều ý kiến bình luận rằng Jolie quá tàn nhẫn và điên rồ khi mang tiền ra thử thách những đứa trẻ nghèo ở Campuchia. Câu chuyện của cô lan truyền trên mạng xã hội kèm theo những lời chỉ trích của người đọc: "Nhà nhân đạo Angelina Jolie tuyển diễn viên cho phim mới bằng cách đưa tiền cho những đứa trẻ Campuchia nghèo khó và đòi lại để xem phản ứng của bọn trẻ"... "Angelina Jolie thật điên rồ. Thật tàn nhẫn khi đưa ra trò thử tâm lý đối với những đứa trẻ tội nghiệp"... "Vừa xem câu chuyện trên Vanity Fair kể về cách Angelina Jolie đối xử với những đứa trẻ nghèo? Tại sao mọi người vẫn nghĩ rằng cô ấy là một Đặc phái viên tốt?"

Một trong những bình luận chỉ trích Angelina Jolie trên Twitter.

Angelina Jolie không phản hồi trước những ý kiến chỉ trích này. Bộ phim First They Killed My Father đã được ra mắt vào tháng 2 tại Campuchia, gây nhiều xúc động cho người xem. Phim là tác phẩm điện ảnh thứ ba Angelina làm đạo diễn.

