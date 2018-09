Angelina chia sẻ bộ ảnh tuyệt đẹp bên gia đình

Jolie cũng giải thích trong cuộc phỏng vấn, bộ phim "By the Sea" không phải là "cuốn tự truyện" về hôn nhân của cô và Brad Pitt mà là "ý tưởng điên rồ nhất" cô từng nghĩ đến và dựng thành phim. "Là những nghệ sĩ, chúng tôi muốn làm những điều vượt ra vùng an toàn của bản thân. Bộ phim không phải là cuốn tự truyện. Brad và tôi cũng có những trục trặc riêng, nhưng nếu tính cách nhân vật gần với những vấn đề của vợ chồng tôi, chúng tôi đã không thể làm được bộ phim này", Jolie tâm sự.