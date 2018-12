Amber Heard mặc đầm xẻ ngực sâu ra mắt phim 'Aquaman'

Aquaman: Đế vương Atlantis khắc họa chân dung Arthur Curry (Jason Momoa), con trai của Tom Curry - người giữ ngọn hải đăng ở Đại Tây Dương và Atlanna (Nicole Kidman) - nữ hoàng của Vương quốc Atlantis dưới đáy biển. Sau khi gia nhập nhóm Justice League năm ngoái, Arthur trở về quê hương dưới đại dương để ngăn chặn cuộc tấn công mặt đất do người anh trai cùng mẹ khác cha Orm (Patrick Wilson) chỉ đạo. Phim hiện được đánh giá là tác phẩm tốt nhất trong loạt phim siêu anh hùng DC, nhận nhiều lời khen hơn cả Wonder Woman trình chiếu hè năm ngoái. Việt Nam là một trong các quốc gia được đón xem phim ngày 13/12/2018 - sớm 8 ngày so với thời gian công chiếu toàn cầu.