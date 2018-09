Âm nhạc tràn ngập trong tang lễ thủ lĩnh Linkin Park

Lễ đưa tiễn được tổ chức ngoài trời tại quê nhà của nam ca sĩ ở Palos Verdes, California.

Ngày 29/7, gia đình và những người bạn thân thiết cùng quây quần trong tang lễ rocker Chester Bennington tại South Coast Botanic Garden - khu vườn sinh thái nổi tiếng ở California. Một sân khấu được dựng lên để các đồng nghiệp biểu diễn tưởng nhớ thủ lĩnh Linkin Park. Đặt biệt, khoảng 200 khách mời tham dự đều đeo vòng tay và thẻ truy cập giống như các buổi hòa nhạc dành cho khách VIP.

Hình ảnh tang lễ Chester Bennington tại South Coast Botanic Garden hôm thứ 7.

Theo TMZ, tang lễ tràn ngập âm nhạc và những câu chuyện kỷ niệm xúc động của bạn bè, người thân. Buổi lễ diễn ra rất riêng tư, được các nhân viên cảnh sát bảo vệ chặt chẽ. Gia đình đã quyết định làm lễ tang nhỏ để đưa tiễn Chester Bennington thay vì tổ chức mở rộng. Trước đó, các fan đã tổ chức những buổi tưởng niệm quy mô lớn trên khắp thế giới.

Austin Carlile - cựu thủ lĩnh ban nhạc Of Mice and Men chia sẻ ảnh tấm thẻ dự tang lễ in hình Chester Bennington tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu giữa vòng vây người hâm mộ. Carlile chia sẻ: "Buổi lễ ngày hôm nay thật đẹp. Cảm ơn Linkin Park, cảm ơn Chestar vì mọi thứ".

Austin Carlile đăng ảnh thẻ dự tang lễ Chester.

Chester Bennington qua đời ngày 20/7 tại nhà riêng ở Los Angeles. Theo kết quả giám định của cảnh sát, rocker 41 tuổi đã treo cổ tự tử trong phòng ngủ. Nam ca sĩ ra đi, để lại vợ - cựu người mẫu Talinda Ann Bentley và 6 người con.