Ai giàu nhất sau khi rời Spice Girls

Đứng thứ ba là Melanie C với 27 triệu bảng Anh (814 tỷ đồng). Mel C là thành viên duy nhất có sự nghiệp solo thành công sau khi rời nhóm Spice Girls. Cô đã phát hành album thứ bảy vào năm 2016. Cô cũng diễn ở nhà hát kịch West End tại London và làm giám khảo cuộc thi Asia's Got Talent. Nữ ca sĩ 44 tuổi hiện là mẹ đơn thân của cô con gái 9 tuổi và sống tại biệt thự 1 triệu bảng Anh ở vùng ngoại ô Catbrook, Monmouthshire.