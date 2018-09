Adele tái xuất bên bạn trai giữa tin đồn chia tay

Bà mẹ một con ăn vận sành điệu với kính râm và trang phục theo phong cách bohemian. Vóc dáng của giọng ca xứ sương mù cũng thon thả hơn so với khoảng thời gian mới sinh quý tử. Giọng ca "Rolling in the deep" có đời tư khá khép kín. Kể từ khi sinh con trai Angelo cô chuyển về sống ở ngoại ô với bạn trai và hiếm khi tham dự các sự kiện. Nữ ca sĩ 27 tuổi cũng không ra mắt bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào mới sau ca khúc "Skyfall" - bài hát chủ đạo trong bom tấn James Bond cùng tên hồi năm 2012.