Adele phát hành album '25' với nhiều cung bậc của tình yêu

Tiếp tục thể hiện giọng hát mạnh mẽ mà tinh tế, cảm xúc, Adele hát về con tim đã vượt qua nỗi đau tan vỡ và hạnh phúc trong tình yêu mới.

Album 25 của Adele vừa được phát hành vào ngày 20/11 tại các cửa hàng băng đĩa chính thống tại Anh-Mỹ. Khác với hai album trước là 19 và 21, Adele không phát hành trực tuyến album này.

Theo nhận xét của nhiều trang báo, album 25 không phụ lòng người hâm mộ. Họa mi nước Anh tiếp tục thể hiện giọng ca tuyệt vời của cô trong 11 ca khúc mới. Âm giọng của Adele có một chút khác biệt so với trước, nội lực hơn cũng như thể hiện nhiều nốt cao hơn sau khi cô đã phẫu thuật họng. Đặc biệt trong album này, ở nhiều ca khúc, Adele chỉ hát với một nhạc cụ (thường là piano) để thể hiện cảm xúc mộc mạc nhất và sâu lắng nhất.

Album 25 vẫn tràn ngập nỗi buồn về tình yêu tan vỡ nhưng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Adele cũng không chỉ ủ ê hồi tưởng về những mối tình cũ mà còn là sự khám phá những thử thách khi yêu, làm thể nào để vượt qua những nỗi đau và tìm được tình yêu mới.

Adele trải lòng về nỗi đau tột cùng khi tình yêu tan vỡ trong hai ca khúc Love in the Dark và All I Ask. Trong Hello và When We Were Young là sự nhớ nhung tình cũ. Kèm theo đó là nỗi nhớ nhà, nhớ thời tuổi trẻ trong River Lea và Million Years Ago. Khi đã thực sự vượt qua được nỗi thất tình, cô hát Send My Love - một ca khúc vui tươi hiếm thấy của Adele. Và cuối cùng, con tim Adele vui trở lại trong những ca khúc Remedy và Sweetest Devotion - cô hát về bạn trai hiện tại và cậu con trai yêu dấu 2 tuổi.

Sau khi phát hành album, Adele chia sẻ trên Twitter, cô "tràn ngập niềm hạnh phúc và biết ơn".

Album 25 được trông đợi sẽ bán được 1 triệu bản trong ngày đầu tiên phát hành và đạt thêm nhiều kỷ lục âm nhạc giống như single Hello trình làng vài tuần trước. Nhiều người hâm mộ cũng hy vọng, sau một vài ngày ra CD, Adele sẽ đồng ý phát hành album trên các trang âm nhạc trực tuyến.

Hoài Vũ