Họa mi nước Anh thổ lộ, giờ cô sẽ không 'xao xuyến một ai đó nữa' vì đã lấy chồng.

Adele và bạn trai Simon Konecki đã bí mật tổ chức lễ cưới.

Tin đồn Adele kết hôn với bạn trai lâu năm Simon Konecki rộ lên từ đầu tháng 2 khi nữ ca sĩ gọi Simon là "chồng" tại lễ trao giải Grammy. Tuy nhiên, cho đến concert hôm 4/3, Adele mới xác nhận tin vui này với người hâm mộ tại Brisbane, Australia.

Trong khi thể hiện ca khúc hit một thời Someone Like You, Adele chia sẻ: "Tôi luôn cố nhớ cảm giác của mình như thế nào khi bắt đầu mối quan hệ truyền cảm hứng cho bài hát ấy. Bởi vì sau những đổ vỡ cay đắng, khủng khiếp và rối bời đến mức nào, cảm giác khi bạn bắt đầu yêu một ai đó luôn tuyệt vời nhất thế gian. Và tôi đã nghiện cảm giác đó. Nhưng rõ ràng, tôi không thể trải nghiệm những cảm xúc ấy nữa bởi vì giờ tôi đã kết hôn".

Adele khẳng định đã bí mật kết hôn Adele và Simon Konecki - chủ tịch quỹ từ thiện Drop4Drop - hẹn hò từ năm 2011. Một năm sau, cặp đôi chào đón cậu con trai Angelo ra đời. Adele giữ rất kín đời sống riêng tư của cô và tận hưởng cuộc sống bình lặng bên chồng con tại một biệt thự ở vùng quê của Anh.

Hoài Vũ