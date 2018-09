Adam Sandler - ứng cử viên diễn tồi nhất trong năm

Những đề cử chính của Mâm xôi vàng 2014: Phim dở nhất: After Earth

Grown Ups 2

The Lone Ranger

A Madea Christmas

Movie 43 Nam diễn viên chính tệ nhất: Johnny Depp - phim The Lone Ranger

Ashton Kutcher - phim Jobs

Adam Sandler - phim Grown Ups 2

Jaden Smith - phim After Earth

Sylvester Stallone - phim Bullet to the Head, Escape Plan, Grudge Match Nữ diễn viên chính tệ nhất: Selena Gomez - phim Getaway

Lindsay Lohan - phim The Canyons

Halle Berry - phim The Call, Movie 43

Naomi Watts - phim Movie 43, Diana

Tyler Perry - phim A Madea Christmas Nam diễn viên phụ tệ nhất: Chris Brown - phim Battle of the Year

Larry the Cable Guy - phim A Madea Christmas

Taylor Lautner - phim Grown Ups 2

Nick Swardson - phim A Haunted House, Grown Ups 2 Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Lady Gaga - phim Machete Kills

Salma Hayek - phim Grown Ups 2

Katherine Heigl - phim The Big Wedding

Kim Kardashian - phim Tyler Perry's Temptation

Lindsay Lohan - phim InAPPropriate Comedy, Scary Movie 5