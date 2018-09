Adam Sandler làm thợ sửa giày trong phim mới

Danh hài xuất sắc của Hollywood sẽ vào vai một anh thợ sửa giày vui tính trong bộ phim sắp ra mắt.

Những ai yêu phim hài Hollywood chắc hẳn không thể không nhớ mặt, biết tên Adam Sandler. Anh sinh ra ở Brooklyn, New York nhưng lớn lên ở Manchester, New Hampshire. Tài năng hài kịch của anh được phát hiện rất sớm. Năm 17 tuổi, khi tham gia diễn xuất trong câu lạc bộ hài Boston, anh được nhiều người trong nghề để mắt tới.

Danh hài Adam Sandler không còn xa lạ với những ai yêu phim hài Mỹ.

Từ những vai diễn nghiệp dư nho nhỏ, Adam Sandler nhanh chóng đắt show hơn, tham gia nhiều câu lạc bộ hài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu. Sau khi tốt nghiệp ngành nghệ thuật ở trường Đại học New York, cơ hội “bước ra biển lớn” mới thực sự đến với anh.

Adam Sandler vô tình lọt vào mắt xanh của Dennis Miller và được mời tham gia đội hình diễn xuất trong chương trình hài kịch tối thứ bảy, Saturday Night Live. Từ đây, con đường bước vào thế giới Hollywood cạnh tranh khốc liệt dần mở ra trước mắt anh.

Sau hàng thập kỷ lao động miệt mài, anh đã thành công với vai trò là diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất và nhà soạn nhạc. Những bộ phim của Sandler có doanh thu lên đến hơn 3 tỷ USD trên toàn thế giới. Đa phần các bộ phim có sự góp mặt của danh hài đều thành công rực rỡ và làm mưa làm gió tại nhiều rạp chiếu. Danh sách “phim bom tấn” của Adam Sandler có thể kể đến như Grown ups 2, Just go with it, Bedtime stories, You don’t mess with the zohan, Blended... Có những tác phẩm không nhận được đánh giá cao từ giới phê bình nhưng vẫn kéo một số lượng lớn khán giả tới rạp. Và nguyên nhân ai cũng biết đó chính là mọi người quá yêu mến Adam Sandler.

Bộ phim mới nhất của anh mang tên The Cobbler (tạm dịch: Chàng thợ giày vui tính) sẽ ra rạp trong tháng 3 này. Trong phim, Sandler vào vai Max Simkin, anh thợ sửa giày nối tiếp đời thứ 4 tại vùng Hạ Đông New York. Anh đang ở tuổi trung niên và sống cùng mẹ (nữ diễn viên Lynn Cohen). Dù làm việc vất vả nhưng Max lại không có cuộc sống như ý muốn. Cuộc sống của anh cứ trôi qua tẻ nhạt cho đến một ngày chiếc máy may giày của Max đột nhiên bị hỏng khi anh đang gấp rút sửa giày cho một tên du côn trong vùng. Max buộc phải dùng chiếc máy cũ của gia đình vốn đã nằm chất trong kho từ lâu. Anh sớm nhận ra chiếc máy may ấy vô cùng đặc biệt, và anh cũng không phải là một thợ sửa giày bình thường.

Hình ảnh anh thợ sửa giày Max vui tính trong phim mới của Adam.

Nhờ chiếc máy may đặc biệt này, Max có thể vào vai một người hùng, đối phó với nhà kinh doanh bất động sản, Elaine Greenawalt (do diễn viên Ellen Barkin đóng). Cùng với cô bạn gái mới quen, Max nỗ lực phơi bày những âm mưu đen tối ra ánh sáng và giúp đỡ những người láng giềng thân thương.

Chàng thợ giày vui tính sẽ ra rạp Việt Nam vào ngày 13/3 nên còn quá sớm để dự báo về doanh thu. Tuy nhiên, với những gì Adam Sandler đã làm được trong quá khứ, nhà sản xuất kỳ vọng con số 3 tỷ USD sẽ được phá vỡ trong lần ra mắt này.

N.T.