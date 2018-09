Aaron Carter tuyên bố phá sản

Nam ca sĩ 25 tuổi đã nộp đơn xin phá sản sau khi nợ 2,2 triệu USD và chưa có khả năng chi trả.

Aaron Carter khi đi tour hồi tháng 5.

Từng là một ngôi sao tuổi teen nổi như cồn nhưng giờ đây Aaron Carter chỉ kiếm được gần 2.000 USD một tháng và nợ nần ngập đầu. Trong khoản nợ kếch xù 2,2 triệu USD của anh, có tới 1,3 triệu USD tiền nợ thuế thu nhập trong suốt 10 năm qua.

Đại diện của Aaron chia sẻ với báo giới: "Aaron đã ký đơn xin bảo hộ phá sản để giảm nhẹ gánh nặng trong nỗ lực giải quyết khoản nợ. Phần lớn số nợ là từ hơn 10 năm trước, khi cậu ấy là một trẻ vị thành niên và không kiểm soát được tài chính của mình".

Aaron nổi tiếng từ cuối những năm 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, Want Candy, Not Too Young Not Too Old... và đã phát hành 4 album trong suốt thời hoàng kim của mình (từ 1997 đến 2002). Sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Vài năm gần đây, em trai của Nick Carter bắt đầu đi tour trở lại và tham gia các chương trình truyền hình thực tế nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

Aaron Carter từng là một hoàng tử teen pop đáng yêu một thời.

Theo TMZ, tài sản của Aaron hiện tại là một chiếc TV màn hình phẳng 61 inch trị giá 500 USD, 2 cái MacBooks, 2 tai nghe, 1 bàn phím, loa Beats, 1 cây guitar, 60 USD tiền mặt, túi xách Louis Vuitton, máy in giá 2.500 USD và 1 cái đồng hồ Brietling giá hơn 3.700 USD. Thu nhập trung bình mỗi tháng của anh là 1.999 USD trong khi tiền trang trải cuộc sống tốn hơn 2.000 USD, bao gồm 600 USD tiền ăn, 150 USD tiền quần áo và 65 USD tiền vệ sinh. Aaron còn phải chuyển về sống cùng gia đình vì không đủ khả năng thuê nhà.

Hoài Vũ