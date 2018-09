Aaron Carter trải lòng về quá khứ nghiện ngập, sa ngã

Từ một ngôi sao tuổi teen lừng lẫy, giọng ca 'Oh Aaron' đã trở thành kẻ nghiện ngập, phá sản.

Ca sĩ Aaron Carter.

Aaron Carter từng trải qua 10 năm sóng gió khi những bi kịch của gia đình đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của nam ca sĩ thần tượng. Ngày hôm nay, Aaron đã 28 tuổi và đang nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp nhưng những hào quang khi xưa khó có thể tìm lại được nữa.

Trong cuộc phỏng vấn trong chương trình Oprah: Where Are They Now, Aaron Carter bùi ngùi kể lại những nỗi đau và sai lầm thời tuổi trẻ. Cú sốc đầu tiên đến với anh là chuyện bố mẹ ly hôn. Họ thông báo điều này chỉ một giờ trước khi đến buổi ghi hình cho tập mới của chương trình truyền hình thực tế Cribs.

Aaron, em trai ca sĩ Nick Carter, kể: "Vào năm 2003 - 2004, chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền và gia đình tôi ở trong biệt thự to nhất vùng Florida Keys. Thế rồi, ngày hôm đó tôi phải đứng trước camera để nói về điều tôi đang mất mát".

Aaron Carter thời tuổi teen nổi tiếng.

Chuyện bố mẹ ly hôn đã ảnh hưởng tồi tệ đến tâm lý của Aaron, khiến anh đi đến những quyết định sai lầm mà ngày hôm nay vẫn phải hối tiếc: "Tôi đã bị trầm cảm. Tôi mong mỏi gia đình ở bên nhau và không muốn thấy bố mẹ ly dị. Tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi không thể cứ nghĩ về nó quá nhiều và đã tìm mọi cách để trốn tránh. Tôi bắt đầu tiệc tùng và vướng vào vô vàn rắc rối. Rồi mọi thứ cứ thế xảy ra. Tôi mất hết tiền bạc và rơi vào cảnh phá sản".

Năm 2008, Aaron từng bị bắt vì tàng trữ cần sa. Năm 2010, tiếp tục có tin đồn anh bị nghiện nặng. Một năm sau, nam ca sĩ chủ động đi cai nghiện ma túy tại một trại ở miền nam California. Năm 2013, Aaron tuyên bố phá sản với món nợ lên tới hơn 2 triệu USD.

Bên cạnh cuộc sống riêng trác táng, bê tha, sự nghiệp âm nhạc của Aaron cũng tụt dốc thê thảm. Anh nhớ lại: "Khán giả không còn hứng thú với tôi. Các nhà sản xuất cũng không muốn liên lạc với tôi. Họ không còn muốn gì ở tôi nữa".

Năm 2012, giữa thời điểm cuộc sống của Aaron đang vướng rất nhiều khó khăn, anh gặp thêm một cú sốc khác trong đời là cái chết của chị gái Leslie Carter: "Hôm đó là một ngày tuyết rơi ở New York. Tôi đang đứng trước cửa nhà thì nhận được cuộc gọi của bố tôi. Ông nói: Aaron, bố phải báo cho con một tin buồn... Leslie đã mất. Tôi đã ngất xỉu trên sàn".

Aaron bên anh trai Nick Carter và chị gái Leslie Carter.

Điều Aaron đau đớn hơn nữa là chị gái qua đời vì sốc thuốc còn Aaron đang cố gắng dồn tiền đưa chị đi cai nghiện. Anh kể: "Khi ấy tôi không còn kiếm được nhiều tiền nữa. May mắn là vào tuần đó tôi đã kiếm được 10.000 USD. Tôi đã gọi điện cho chị Leslie hai tuần trước khi chị ấy mất và nói rằng 'em sẽ đưa tiền cho chị để đi cai nghiện'. Chị ấy đã rất muốn đi cai".

Cái chết của chị gái khiến Aaron trân trọng cuộc sống hơn và quyết tâm sống có ý nghĩa hơn. Giọng ca Not too Young, Not too Old trải lòng trong cuộc phỏng vấn: "Tôi nghĩ lại tất cả những trải nghiệm của đời mình cũng như những gì đã xảy ra với chị gái và nhận ra rằng, cuộc sống có ý nghĩa rất nhiều với tôi, hơn cả tiền bạc và danh tiếng".

Hoài Vũ