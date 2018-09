Aaron Carter không ngừng thổ lộ tình yêu với Hilary Duff

Giọng ca nổi tiếng một thời chia sẻ, nếu có cơ hội hàn gắn, nhất định anh sẽ khiến bạn gái cũ xao lòng.

Aaron và Hilary say đắm bên nhau vào tháng 4/2003.

Aaron Carter gần đây gây chú ý khi bày tỏ trên Twitter, anh vô cùng hối hận khi đã đánh mất tình yêu với Hilary Duff. Mặc dù mối tình ấy đã trôi qua hơn 10 năm, Aaron vẫn không nguôi day dứt. Nam ca sĩ và nữ diễn viên Lizzie McGuire từng hẹn hò từ năm 2001 đến 2003 khi cả hai vẫn ở tuổi teen.

Trong cuộc trò chuyện trên talkshow Entertainment Tonight ngày 25/4, khi MC hỏi "Anh vẫn còn yêu Hilary Duff", Aaron lập tức xác nhận: "Hoàn toàn như vậy". Ngôi sao 26 tuổi tâm sự thêm: "Tôi không biết hiện giờ cô ấy là người như thế nào và cô ấy chắc cũng không biết rõ về tôi nhưng tôi tin mình có thể khiến cô ấy xúc động nếu tôi có cơ hội làm lại và sửa chữa sai lầm".

Thời đó, có tin đồn Aaron Carter đánh mất tình yêu đẹp vì lừa dối Hilary qua lại với Lindsay Lohan. Dù từng có những ngày tháng bên nhau tuyệt vời nhưng Hilary quyết không tha thứ cho giọng ca Not Too Young Not Too Old.

Aaron cho biết, Hilary hiện tại vẫn chưa phản hồi sau khi anh đăng dòng thổ lộ tình cảm trên mạng xã hội vào tháng 3. Tuy vậy, nam ca sĩ không vì thế mà rầu rĩ bởi anh đã dám nói lên điều con tim muốn nói: "Tôi đã không có ý gây chú ý truyền thông và bất kỳ ai. Tôi cũng không lo ngại về điều đó lắm. Thực sự tôi không kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi của cô ấy. Tuy nhiên tôi chắc chắn cô ấy đã nhận được thông điệp của tôi".

Hilary đã có chồng và cậu con trai 2 tuổi. Mặc dù hôn nhân trục trặc nhưng vợ chồng cô đã quay về với nhau. Hai người vui vẻ tới lễ hội âm nhạc vào ngày 13/4.

Aaron đã "liều mình" đăng tải lời tỏ tình này sau khi Hilary Duff thông báo chia tay chồng - cầu thủ hockey Mike Comrie vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên gần đây có thông tin nữ diễn viên đã hàn gắn với Mike. Vợ chồng cô cũng công khai đi chơi cùng nhau tại lễ hội âm nhạc ngoài trời Coachella vào đầu tháng 4.

