Aaron Carter khoe bạn gái bốc lửa sau nửa năm tuyên bố yêu đồng giới

Nam ca sĩ 30 tuổi khẳng định Lina Valentina là người yêu và hiểu anh nhất từ trước tới nay.

Hôm đầu tuần, Aaron Carter bất ngờ công khai trên Instagram rằng anh đang hẹn hò một phụ nữ. Nam ca sĩ viết: "Tôi cuối cùng đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Chẳng ai hiểu tôi, chẳng ai yêu tôi giống người phụ nữ này".

Giọng ca I Want Candy hứa hẹn với cô gái anh đang hẹn hò những lời ngọt ngào: "Em sẽ có được trái tim anh trọn cuộc đời này. Mối quan hệ của chúng ta dù còn mới, nhưng chúng ta sẽ già đi cùng nhau và có một tổ ấm của mình. Anh sẽ trở thành người đàn ông mà anh luôn mong muốn, bởi vì em đã cho anh hiểu rằng em là người phụ nữ anh luôn mơ về... Em là ánh sáng, là giấc mơ, là nữ hoàng của anh. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Yêu em bằng từng milimet trái tim anh và cả tâm hồn anh". Kèm theo những chia sẻ, Aaron Carter đăng tải hình ảnh của cô bạn gái mới đang ôm chú chó cưng.

Bạn gái mới của Aaron Carter - cô Lina Valentina.

Cô gái đang khiến Aaron Carter phát cuồng là Lina Valentina, một mỹ nhân có thân hình gợi cảm. Đây là mối quan hệ "bình thường" đầu tiên của nam ca sĩ 30 tuổi, kể từ khi anh công khai yêu người đồng giới vào cuối năm ngoái. Valentina người gốc Nga, chuyển đến Tây Ban Nha sống với gia đình năm 14 tuổi. Một năm sau đó, cô đến Mỹ và đeo đuổi việc học nghệ thuật.

Không chỉ Aaron công khai mối quan hệ, bạn gái anh cũng đăng ảnh hai người chụp chung trên Instagam hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên, theo tờ People, cặp đôi mới quen nhau một thời gian ngắn, bởi hồi tháng 2, khi trả lời phỏng vấn, Aaron Carter còn cho hay anh chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ nào: "Tôi có nhiều việc phải sắp xếp lại trong cuộc sống. Tôi muốn mình ở tình trạng tốt nhất khi quyết định yêu ai đó".

Aaron hạnh phúc bên "một nửa". Bức ảnh được bạn gái anh đăng tải hồi đầu tháng 9.

Aaron Carter là ca sĩ người Mỹ, anh được yêu thích từ khi còn là một thiếu niên bởi những ca khúc I Want Candy, Aaron's Party, That's How I Beat Shaq... Tuy nhiên, "Hoàng tử nhạc pop" cũng như nhiều ngôi sao thành danh sớm khác, trượt dài vào lối mòn nghiện ngập, ăn chơi sa đọa. Aaron Carter tuổi ngoài 20 già nua, bơ phờ, sự nghiệp tàn lụi và nợ nần chồng chất. Năm 2013, anh từng phải đệ đơn xin phá sản.

Cuối năm 2017, trong một buổi phỏng vấn, Aaron thừa nhận mình là người đồng tính và khẳng định "sẵn sàng cho tình yêu với một chàng trai nào đó".

Ảnh: Instagram