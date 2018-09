Sau khi được thả ra, nam ca sĩ Mỹ vẫn chưa hết sốc trước những gì vừa trải qua trong 2 ngày cuối tuần đen tối.

Trong cuộc phỏng vấn với trang ET hôm 18/7, Aaron Carter không kìm nén được sự xúc động, bật khóc nức nở kể về chuyện bị bắt giữ. Anh và bạn gái đã bị cảnh sát còng tay về đồn vào đêm thứ 7 vì tàng trữ lượng nhỏ cần sa, vật dụng liên quan đến ma túy và lái xe dưới ảnh hưởng của rượu. Aaron nói, anh đã trằn trọc, đau khổ suốt 3 ngày qua.

Aaron Carter nghẹn ngào trong cuộc phỏng vấn.

"Họ đã cưỡng chế tôi. Tôi bước ra ngoài và bảo: Tôi đề nghị được quyền nói chuyện với luật sư của tôi. Nhưng họ đã bác bỏ yêu cầu của tôi. Họ hỏi: Trong xe có gì bất hợp pháp không? Tôi nói: Tôi có cần sa trên xe".

Aaron Carter giải thích, anh có đơn của bác sĩ cho phép hút cần sa để điều trị căn bệnh lo âu, đau đầu mãn tính và rối loạn ăn uống. Nam ca sĩ đã hút một lượng nhỏ cách đó 9 tiếng và không dùng bất kỳ loại ma túy nào: "Tôi sẵn sàng kiểm tra. Tôi có uống thuốc Xanax, Propranolol vì bệnh cao huyết áp và thuốc oxycodones vì đau hàm".

Nam ca sĩ 29 tuổi cũng khẳng định anh không hề uống rượu trước khi lái xe: "Tôi đã bỏ rượu từ lâu. Bình thường tôi chỉ nhấp một chút bia, loại bia nồng độ nhẹ nhất". Aaron rất buồn khi nhiều fan cho rằng anh nghiện ngập và cần phải đi điều trị cai nghiện: "Tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào. Điều tôi cần là mọi người hiểu tôi, ai cũng có lúc mắc lỗi lầm. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt mạng sống của tôi và bạn gái tôi vào tình thế nguy hiểm". Aaron cho biết, có hai lần duy nhất trong đời anh đã dùng thuốc lắc là khi 16 tuổi.

Aaron Carter bật khóc nhớ lại cảnh bị bắt vì tàng trữ cần sa

Aaron Carter và bạn gái đã lái chiếc xe cũ đi tour biểu diễn vòng quanh nước Mỹ. Aaron kể, trước khi cảnh sát bắt giữ, chiếc xe của anh bị trật lốp nên đã hơi lảo đảo: "Một tay mô tô nói tôi đã 'đánh võng' trên đường nhưng đó là vì chiếc lốp mới".

Về lý do không đi máy bay, em trai Nick Carter giải thích rằng anh đã bị ám ảnh kinh hoàng sau khi tận mắt chứng kiến hai chiếc máy bay khủng bố lao vào tòa tháp đôi ngày 11/9/2001. "Tôi đã biểu diễn trong show của Michael Jackson vào ngày 9 - 10/9 và chúng tôi cùng thức dậy vào sáng 11/9, chứng kiến cảnh Trung tâm Thương mại sụp đổ và tôi nhìn thấy mọi người nhảy ra ngoài tòa tháp, bốc cháy", Aaron hồi tưởng.

Aaron trong tour diễn vòng quanh nước Mỹ.

Aaron Carter từng là một ca sĩ tuổi teen nổi tiếng thế giới vào cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, Want Candy, Not Too Young Not Too Old... Sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2013, Aaron Carter đã phải tuyên bố phá sản sau khi không thể trả nổi khoản nợ 2,2 triệu USD. Những năm gần đây, nam ca sĩ Mỹ tích cực đi tour biểu diễn để trả nợ và cứu vãn sự nghiệp.