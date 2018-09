9 vai diễn để đời của tài tử Channing Tatum

Sau những năm tháng không ngừng nỗ lực, tài tử điển trai đã chinh phục khán giả qua nhiều thể loại phim.

Step Up (2006)

Chính vai diễn đột phá Tyler Gaga trong bộ phim Step Up nổi tiếng đã mở đường cho sự nghiệp diễn xuất của Tatum. Đây cũng chính là bộ phim bắt đầu đưa tên tuổi của anh đến với khán giả trên toàn thế giới. Bộ phim đã tạo nên cơn sốt trong suốt mùa hè năm 2006 với những vũ điệu đầy hào hứng và nóng bỏng. Điều bất ngờ là kinh phí làm phim rất hạn hẹp, nhưng lại mang về tới 65 triệu USD doanh thu chỉ trong nước Mỹ. Cũng nhờ đóng phim này anh đã gặp Jenna Dewan. Cặp sao hẹn hò và kết hôn năm 2009.

A Guide to Recognizing Your Saints (2006)

Channing gây chú ý bởi vai diễn trong phim A Guide to Recognizing Your Saint xuất hiện cùng hai ngôi sao Robert Downey Jr. và Shia Labeouf. Sự xuất hiện khá bất ngờ của chàng diễn viên trẻ bên cạnh hai diễn viên dày dặn kinh nghiệm không làm anh mất đi đất diễn mà còn cho anh cơ hội học hỏi từ những đàn anh thực sự. Trong phim Tatum vào vai một gã côn đồ hung hăng chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề và luôn tỏa ra mùi đe dọa. Sau phim này, tờ New York Times đã so sánh anh với Marlon Brando và gọi anh là "chàng diễn viên đầy kích thích với diễn xuất đột phá". Bộ phim đem lại cho anh một số giải thưởng trong đó có giải đặc biệt của ban giám khảo trong liên hoan phim Sundance.

Public Enemies (2009)

Tới năm 2009, Tatum bước đầu khẳng định tên tuổi cá nhân khi được đóng chung với hai nam diễn viên gạo cội Johnny Depp và Christian Bale trong bộ phim hành động Public Enemies. Mặc dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng nó cũng chứng tỏ được một điều rằng anh đang dần leo lên bậc thang Hollywood và không chừng có thể tạo ra một bước tiến nhảy vọt. Bộ phim thu về 215 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới và nhận được những đánh giá tốt. Tạp chí Rolling Stone chấm điểm ba sao rưỡi cho phim và gọi đây là một bom tấn đáng xem.

G.I.Joe: The Rise of Cobra (2009)

Cùng năm 2009, tiếp nối thành công của Public Enemies, Channing Tatum tiếp tục hóa thân vào nhân vật Sĩ quan quân đội Duke trong bộ phim Biệt đội G.I.Joe. Trong phim, Sỹ quan Duke nhận lệnh chỉ huy đoàn vận chuyển chiếc vali chứa đựng 4 đầu đạn hạt nhân đến trung tâm NATO. Khi đội của anh tiến vào trong rừng thì bất ngờ bị một lực lượng lạ tấn công. Cuộc chiến quyết liệt giữa hai phe nổ ra với những kỹ xảo hoành tráng khiến khán giả thực sự mãn nhãn. Biệt đội G.I. Joe là một bộ phim hành động được chuyển thể từ bộ đồ chơi nổi tiếng của công ty Hasbro đã thu được tổng cộng 300 triệu USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới, mặc dù không nhận được những đánh giá tốt từ phía các nhà phê bình.

Dear John (2010)

Năm 2010, nam diễn viên 34 tuổi bất ngờ thử sức ở dòng phim tình cảm với Dear John. Chuyện kể về mối tình đẹp của chàng Trung sĩ John (Channing Tatum) và cô sinh viên xing đẹp Savannah (Amanda Seyfried). Suốt 12 tháng chờ đợi John làm nhiệm vụ ở chiến trường, cả hai chỉ có thể liên lạc với nhau qua những bức thư tay. Những bức thư tình thắm thiết luôn bắt đầu bằng hai chữ "Dear John" (John thương mến). Tuy nhiên, tình yêu của họ đã phải trải qua những thử thách và lối rẽ nghiệt ngã của cuộc đời. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mỹ Nicholas Sparks, vượt mặt bom tấn Avata của đạo diễn James Cameron trong tuần đầu công chiếu khi thu về hơn 30 triệu USD.

The Vow (2012)

Chàng diễn viên điển trai một lần nữa làm siêu lòng khán giả hâm mộ khi vào vai chính trong bộ phim tình cảm đầu tay của đạo diễn Michael Sucsy. Chuyện tình trong The Vow được lấy ý tưởng từ một câu chuyện có thật. Một đêm trên đường trở về nhà trong cơn bão tuyết, cặp vợ chồng trẻ Paige và Leo không may gặp phải tai nạn giao thông. Vụ tai nạn trớ trêu đã khiến người vợ mất đi toàn bộ ký ức về chồng. Tài tử Tatum hóa thân thành công vào vai người chồng Leo chung thủy. Anh kiên nhẫn bắt đầu lại tình yêu của mình với vợ, từ từ tìm mọi cách chinh phục cô gái anh yêu thêm một lần nữa.

Bộ phim thành công ngoài sức mong đợi khi thu về hơn 40 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, hơn 200 triệu USD tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. The Vow cũng chính thức đưa tên tuổi Channing Tatum lên hàng những ngôi sao hạng A của Hollywood.

21 Jump Street (2012)

Tatum đã chứng tỏ cho người xem thấy rằng ngoài các phim tình cảm lãng mạn như Dear John, The Vow, hay các phim hành động như G.I. Joe thì anh còn có khả năng đóng hài rất duyên. Câu chuyện 21 Jump Street xoay quanh hai cảnh sát chìm Schmidt (Jonah Hill) và Jenko (Channing Tatum) trà trộn vào trường trung học để điều tra đường dây buôn bán thuốc kích thích với nhiều tình tiết hài, hành động hấp dẫn. Với một kịch bản tốt, có nhiều chiêu trò hấp dẫn được khán giả và một dàn diễn viên đồng đều về diễn xuất, 21 Jump Street là một phiên bản chuyển thể từ truyền hình sang điện ảnh rất đặc sắc và có tính giải trí cao. Bộ phim giúp Tatum tiếp tục giữ vững ngôi vị nam diễn viên hàng đầu của Hollywood.

Magic Mike (2012)

Bộ phim Magic Mike kể về chính cuộc đời thực của tài tử điển trai khi anh còn làm vũ công thoát y tại các hộp đêm. Trong một bài phỏng vấn trên truyền hình, Channing tâm sự về quá khứ của mình: "Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi không hề xấu hổ vì điều đó. Những gì đã trải qua tôi không hề hối tiếc".

Side Effects (2013)

Sau thành công với Magic Mike của đạo diễn Steven Soderbergh, nam tài tử tiếp tục hợp tác cùng ông trong bộ phim Side Effects. Đây là một phim có đề tài khác lạ và không phải ai cũng thích. Sau 4 năm chờ đợi, Martin (Channing Tatum) mãn hạn tù quay về trùng phùng với người vợ Emily (Rooney Mara). Nhưng anh không ngờ trong suốt quãng thời gian đó, cô sống trong trầm cảm, chịu đựng nỗi đau cùng cực. Oái oăm thay, việc gặp lại Martin không làm Emily nguôi ngoai mà còn khiến cô nhiều lần tìm đến cái chết vô thức. Tatum một lần nữa vào vai người chồng kiên nhẫn chống chọi căn bệnh trầm cảm cùng vợ. Tạp chí Rolling Stone từng đánh giá anh là một người đa tài khi có thể hóa thân tài tình ở mọi vai diễn.

Trần Quỳnh