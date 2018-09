9 sự kiện náo động Hollywood năm 2013

Paul Walker tử nạn, Cory Monteith sốc thuốc, Angelina Jolie cắt bỏ hai bầu ngực... là tin tức gây xôn xao một thời gian dài.

1. Angelina cắt bỏ hai bầu ngực

Vào tháng 5, nữ diễn viên 38 tuổi Angelina Jolie gây sửng sốt người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ cô đã phẫu thuật cắt bỏ ngực để ngăn ngừa ung thư vú. Trong bài viết của Jolie đăng trên tờ New York Times ngày 14/5, “bà Smith” đã kể lại toàn bộ quá trình cô làm phẫu thuật suốt từ tháng 2 đến tháng 4, từ việc bác sĩ đã loại bỏ các mô chứa mầm mống ung thư đến việc tái tạo ngực mới ra sao. Lý do khiến Jolie quyết định làm điều có thể đau đớn và gây tổn thương tinh thần này là vì cô mang gen khiếm khuyết BRCA1: “Các bác sĩ nói rằng tôi có 87% rủi ro mắc bệnh ung thư vú và 50% mắc bệnh ung thư buồng trứng”. Mẹ và dì của Jolie đều qua đời khi còn trẻ vì căn bệnh này.

Angelina Jolie.

Tiết lộ của nữ minh tinh đã truyền sự can đảm và kiến thức đến nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ với cô. Jolie đã được ngợi ca rất nhiều vì sự dũng cảm khi trải lòng về bệnh tật nhạy cảm của mình. Đặc biệt, trong suốt thời gian làm phẫu thuật, Jolie vẫn miệt mài với công việc từ thiện và các hoạt động xã hội, giúp đỡ phụ nữ trong vùng chiến. Không hề ai biết rằng Angelina đang trải qua nhiều đớn đau, mệt mỏi vì cô vẫn tươi cười và say mê với công việc. Vì những hành động đẹp này, Jolie đã vinh dự nhận giải Oscar Nhân đạo vào tháng 11 năm nay.

Jolie tham dự một sự kiện tại New York vào tháng 4, ngay khi cô vừa hoàn thành phẫu thuật.

2. Nam diễn viên Glee Cory Monteith sốc thuốc

Ngày 13/7, làng giải trí Bắc Mỹ bàng hoàng trước cái chết đột ngột của nam diễn viên 29 tuổi Cory Monteith. Ngôi sao phim truyền hình ăn khách Glee bị sốc heroin và rượu trong một phòng khách sạn ở Vancouver, Canada. Khi đó, Cory đang đi nghỉ và không ai có thể ngờ rằng anh đột tử bởi nam diễn viên vẫn rất khỏe mạnh và yêu đời trước đó. Cory từng có tiền sử nghiện ma túy từ trẻ do hoàn cảnh gia đình xô đẩy nhưng anh đã đi cai thành công và lần tới trại cuối cùng là vào đầu năm nay.

Cory và bạn gái Lea Michele.

Cory ra đi khi đang vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp và có tình yêu đẹp với nữ bạn diễn phim Glee, Lea Michele. Lea vô cùng suy sụp nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau với sự chia sẻ, động viên của các đồng nghiệp.

3. Ngôi sao Fast and Furious Paul Walker tử nạn

Chiều ngày 30/11, Hollywood lại chấn động vì tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của tài tử Paul Walker. Chiếc xe thể thao do bạn anh điều khiển đã mất lái, đâm vào gốc cây và bốc cháy khiến cả hai đều bị thiêu rụi. Tai nạn xảy ra ngay sau buổi từ thiện do Paul tổ chức ở Santa Clarita, California. Hơn một tuần sau, nguyên nhân tử nạn của Paul Walker đã được công bố là vì bị chấn thương và bỏng nhiệt trong khi bạn anh, cựu vận động viên đua xe, Roger Rodas chết vì va đập mạnh.

Tài tử Paul Walker.

Cái chết thảm của Paul Walker đã khiến người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng xót xa. Anh qua đời khi mới 40 tuổi và đang quay dang dở bộ phim Fast and Furious 7. “Sinh nghề tử nghiệp”, sự nghiệp rực rỡ nhất của Paul gắn với những cuộc đua xe trên phim và cuối cùng anh đã ra đi trên một chiếc xe đua. Paul từng có một câu nói mang tính định mệnh: "Nếu một ngày nào đó, tốc độ giết chết tôi, xin đừng khóc bởi lúc đó tôi đang mỉm cười". Khán giả luôn nhớ đến anh là một Brian O'Conner điển trai, quyến rũ và ưa mạo hiểm trong loạt phim tốc độ. Bạn bè, người thân nhớ đến anh như một người đàn ông nhân hậu, tình cảm và giàu lòng trắc ẩn – người đã dành rất nhiều năm tháng và tâm sức để giúp đỡ những nạn nhân trong các vụ thiên tai trên khắp hành tinh.

4. Tài tử Vượt ngục Wentworth Miller và nhiều ngôi sao thừa nhận là gay

Ngôi sao điện ảnh người Anh Wentworth Miller đã dũng cảm xác nhận là người đồng giới và lên tiếng bảo vệ những người gay giống mình. Wentworth đã thẳng từng từ chối thư mời tham dự liên hoan phim quốc tế St. Petersburg ở Nga vì quốc gia này kỳ thị người đồng giới. Anh viết: "Cảm ơn vì các ngài đã có nhã ý mời. Là một người từng rất thích đến du lịch ở Nga và cũng mang dòng máu Nga (mẹ của anh là người lai Nga, Pháp, Hà Lan và Syria), tôi có thể vui mừng nhận lời đồng ý. Tuy nhiên, là một người đồng tính, tôi buộc phải từ chối. Tôi cảm thấy cực kỳ buồn vì cách đối xử của chính phủ Nga tới những nam giới và phụ nữ gay. Điều này không thể chấp nhận được và tôi cũng không thể thanh thản tham gia một sự kiện ở quốc gia mà những người như tôi bị từ chối mọi quyền sống cơ bản nhất và quyền được yêu công khai. Nếu cách đối xử ấy được cải thiện, tôi sẽ dễ dàng có một lựa chọn khác bây giờ".

Nam diễn viên Wentworth Miller.

Tin đồn Wentworth gay đã có từ lâu nhưng anh luôn che giấu thân phận vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Ngôi sao 41 tuổi tiết lộ, anh từng nhiều lần muốn tự tử thời trẻ khi nhận ra mình yêu người cùng giới. Sau nhiều năm dài đấu tranh, Wentworth mới có thể nói ra sự thật này.

Trong khi đó, nhiều ngôi sao khác cũng thừa nhận là người đồng tính trong năm qua như nữ diễn viên Sự im lặng của bầy cừu Jodie Foster, nam diễn viên trẻ phim Skyfall Ben Whishaw…

5. Những cuộc chia tay bất ngờ của các cặp sao Hollywood

Điển hình nhất là cuộc ly hôn của vợ chồng tài tử Orlando Bloom và người mẫu Miranda Kerr. Cặp đôi đột ngột thông báo chia tay sau 3 năm chung sống hạnh phúc và không hề có dấu hiệu báo trước về hôn nhân rạn vỡ. Orlando và Miranda vẫn tình tứ bên nhau chỉ vài ngày trước khi tuyên bố chính thức. Họ từng là một gia đình sao được các fan vô cùng ngưỡng mộ vì là cặp trai tài gái sắc, yêu nhau mặn nồng và có một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, mọi thứ đã chấm dứt với nguyên nhân không được tiết lộ. Dù vậy, hai người vẫn coi nhau như bạn bè, người thân và tôn trọng nhau.

Miranda và Orlando từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Mỹ.

Ngoài ra, Hollywood cũng chứng kiến sự đổ vỡ của hàng loạt cặp sao hot như Miley Cyrus và Liam Hemsworth, Kristen Stewart và Robert Pattinson, Britney Spears và vị hôn phu Jason Trawick, Nina Dobrev và Ian Somerhalder, George Clooney và cô bạn gái Stacy Keibler, tài tử 83 tuổi Clint Eastwood ly hôn vợ…

6. Ca sĩ Aaron Carter tuyên bố phá sản

Tháng 11, ngôi sao ca nhạc 25 tuổi đã nộp đơn xin phá sản sau khi nợ 2,2 triệu USD và chưa có khả năng chi trả. Từng là một ngôi sao tuổi teen nổi như cồn nhưng giờ đây Aaron Carter chỉ kiếm được gần 2.000 USD một tháng và nợ nần ngập đầu. Trong khoản nợ kếch xù 2,2 triệu USD của anh, có tới 1,3 triệu USD tiền nợ thuế thu nhập trong suốt 10 năm qua, khi anh còn là ngôi sao tuổi teen không biết kiểm soát tài chính của mình.

Ca sĩ Aaron Carter trong buổi biểu diễn đầu năm nay.

Aaron nổi tiếng từ cuối những năm 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, Want Candy, Not Too Young Not Too Old... và đã phát hành 4 album trong suốt thời hoàng kim của mình (từ 1997 đến 2002). Sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc do mải mê ăn chơi, nghiện ngập. Vài năm gần đây, em trai của Nick Carter bắt đầu đi tour trở lại và tham gia các chương trình truyền hình thực tế nhưng không gặt hái được nhiều thành công.

7. Miley Cyrus biểu diễn gợi dục trong lễ trao giải truyền hình trực tiếp

Miley và Robin Thicke gây náo loạn tại VMAs.

Màn trình diễn sexy của Miley khi kết hợp với Robin Thicke tại MTV Video Music Awards vào tháng 8 gây xôn xao suốt một thời gian dài. Miley ngoáy mông trong bộ đồ ngắn bó sát màu nude, đeo găng tay lớn và làm nhiều cử chỉ gợi dục thô thiển. Tất cả khán giả và đồng nghiệp đều tròn mắt sửng sốt xem Miley “quậy phá”. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên khắp nước Mỹ. Nữ ca sĩ 21 tuổi sau đó đã hứng chịu vô vàn lời chỉ trích của công chúng vì sự nổi loạn và sexy của mình. Bản thân Miley lại không hề phiền lòng khi bị “ném đá” bởi đây là điểm khởi đầu trong kế hoạch “lột xác” của cô thành một nghệ sĩ nhạc pop gợi cảm.

8. Beyonce hát nhép quốc ca trong lễ nhậm chức của tổng thống

Đầu năm nay, ngôi sao ca nhạc Beyonce đã đối mặt với nhiều lời chỉ trích tố cáo cô hát nhép tại lễ nhậm chức Tổng thống của Barack Obama. Trong buổi lễ ngày 21/1, Beyonce vinh dự được chọn làm ca sĩ hát bài The Star-Spangled Banner trước hơn một triệu người có mặt tại đây và hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên truyền hình. Tuy nhiên ngay sau đó, nữ ca sĩ đã bị giới truyền thông phanh phui hát nhép quốc ca – điều chưa bao giờ xảy ra tại các lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ.

Beyonce trình diễn trong buổi lễ.

Một tuần sau, trong buổi họp báo, Beyonce thừa nhận đã sử dụng bản thu âm trước đó vì lý do thời tiết và vì cô không đủ thời gian tập luyện. Cô giải thích: "Tôi là một người cầu toàn. Tôi không có thời gian để tập luyện với ban nhạc. Đó lại là một chương trình truyền hình trực tiếp. Liên quan tới thời tiết quá lạnh và tới việc không có điều kiện kiểm tra âm thanh trực tiếp, những điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái để hát live. Đó là lễ nhậm chức của tổng thống và là sự kiện quốc gia. Tôi muốn Obama và cả nước Mỹ được tự hào nên tôi đã quyết định hát trên đĩa thu sẵn”.

9. Màn cầu hôn triệu đô của Kanye West với Kim Kadashian

Có lẽ các cô gái trên khắp thế giới đều ao ước nhận được màn cầu hôn siêu hoành tráng và lãng mạn như Kim Kadashian. Bạn trai cô, rapper Kanye West đã chi gần 2 triệu USD cho sự kiện trọng đại này. Anh thuê sân vận động AT&T Park ở San Francisco, tổ chức một bữa tiệc hoành tráng với dàn nhạc sống 50 người, mời đông đảo bạn bè Kim bay từ Los Angeles tới tham dự. Giữa bữa tiệc rực rỡ, ngôi sao nhạc rap đã quỳ gối trao cho Kim chiếc nhẫn đính hôn kim cương 15 carat của hãng Lorraine Schwartz trị giá hơn 1 triệu USD. Người đẹp "siêu vòng ba" chỉ còn biết nghẹn ngào xúc động nhận lời cầu hôn của Kanye.

Kim khoe nhẫn đính hôn ngay trong bữa tiệc tại sân AT&T Park.

Điều đặc biệt, Kanye West không phải là người yêu đương sốc nổi mà anh đã mất 9 năm để đeo đuổi Kim mặc dù cô đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Kanye luôn thổ lộ, anh đã yêu Kim từ cái nhìn đầu tiên và cô luôn là người con gái anh yêu nhất thế gian. Tình yêu nồng nàn của anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Hoài Vũ