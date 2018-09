9 người đẹp Hollywood dan díu với bạn diễn đã có vợ

Tài tử "Casablanca" Humphrey Bogart từng si mê cô đào trẻ 19 tuổi Lauren Bacall đến nỗi bỏ vợ. Humphrey và Lauren đóng cùng trong bộ phim lãng mạn "The Have and Have Not" năm 1944. Tháng 2/1945, Humphrey ly hôn và 3 tháng sau, anh tổ chức lễ cưới với Lauren. Họ chung sống hạnh phúc cho đến khi Humphrey qua đời năm 1957.