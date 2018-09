9 mỹ nhân phim người lớn chuyển hướng sự nghiệp

Sunny Leone từng là một diễn viên phim người lớn có tiếng khi nhận được nhiều giải thưởng do các hiệp hội phim cấp ba bình chọn. Sau hơn một thập kỷ lăn lộn với những thước phim nóng bỏng, người đẹp gốc Ấn Độ giải nghệ để chuyên tâm hơn cho lĩnh vực điện ảnh. Sunny tham gia 3 bộ phim của Hollywood: "The Girl Next Door", "Pirate’s Blood", "The Virginity Hut". Cô cũng nhận lời đóng hơn 10 bộ phim của điện ảnh Bollywood.