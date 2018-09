7 phim kinh dị khiến khán giả 'thót tim' mùa Halloween

Ju-on 3, The Second Coming, Quả tim máu... sẽ mang đến cho người xem những hình ảnh ma mị, giây phút giật mình thon thót.

Hội tụ đầy đủ yếu tố rùng rợn của một tác phẩm kinh dị, 7 bộ phim hấp dẫn dưới đây sẽ mang lại cho khán giả truyền hình một mùa Halloween đầy ma mị trong tuần lễ từ ngày 24/10 đến 30/10 trên kênh K+NS.

Tuần phim Halloween sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm kỳ bí.

Lời nguyền: Khởi đầu của sự kết thúc (Ju-on 3)

Mở màn cho chùm phim kinh dị Halloween vào tối ngày 24/10 là phần 3 của bộ phim kinh dị nổi tiếng Nhật Bản - Lời nguyền: Khởi đầu của sự kết thúc (Ju-on 3). Đây là loạt phim kinh dị kinh điển của xứ Phù Tang, được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng của phim Shutter. Ju-on 3 được đánh giá là một trong những tập phim rùng rợn nhất, xoay quanh bí mật khủng khiếp về một lời nguyền ma quỷ. Khán giả ưa thích phim kinh dị Nhật sẽ không thể bỏ qua tác phẩm đầy ám ảnh này.

Báo oán (The Second Coming)

Báo oán (The Second Coming) sẽ lên sóng tối ngày 25/10. Bộ phim sẽ đưa người xem tới với thế giới phim kinh dị Hong Kong, khám phá vụ án bí ẩn của sát thủ máu lạnh. Đó là một bé gái 14 tuổi bị biến đổi dưới tác động của thế lực siêu nhiên. Phim đã đưa tên tuổi của diễn viên nhí Lương Tổ Nghi thành diễn viên trẻ có triển vọng trong khu vực.

Khán giả mê phim ma Nhật không nên bỏ qua "Ju-on 3" được chiếu vào lúc 22h, ngày 24/10 trên kênh K+NS.

Quả tim máu

Bộ phim Quả tim máu sẽ được chiếu vào tối ngày 26/10. Đây là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh dị thành công nhất của đạo diễn Victor Vũ với với doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Với diễn xuất của dàn sao Thái Hòa, Nhã Phương, Quý Bình, Tú Vi trong bối cảnh ma mị nhưng đầy lãng mạn ở Đà Lạt, bộ phim sẽ mang đến cho khán giả không khí rùng rợn đích thực của mùa Halloween.

Bàn tay của quỷ (The Devil’s Hand)

Trong mùa Halloween này, khán giả mê phong cách kinh dị Mỹ có thể lựa chọn phim Bàn tay của quỷ (The Devil’s Hand) được trình chiếu vào ngày 27/10. Bộ phim nói về sức mạnh của quỷ dữ. Khán giả sẽ được gặp lại nữ diễn viên nổi tiếng của dòng phim kinh dị - Jennifer Carpenter. Cô sẽ tiếp tục mang đến sự ám ảnh trong bộ phim mới này.

Chống lại quỷ dữ (The Rite)

The Rite được trình chiếu vào tối ngày 28/10. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật, khai thác sức mạnh của đức tin để chống lại cái ác. Trong bộ phim kinh dị này, khán giả sẽ được gặp lại Anthony Hopkins - nam diễn viên từng gây tiếng vang trong phim Sự im lặng của bầy cừu.

Một cảnh trong phim Chống lại quỷ dữ được trình chiếu vào 22h, ngày 28/10 trên kênh K+NS.

Thiên sứ tử thần - The Woman in Black 2: Angel of Death

Đại diện cho phong cách kinh dị của nước Anh, Thiên sứ tử thần (The Woman in Black 2: Angel of Death) tiếp tục gieo rắc sự sợ hãi vào tối ngày 29/10. Bộ phim từng được đề cử giải “Phim hay nhất” tại Liên hoan phim kinh dị cổ điển Rondo Hatton. Khác với phong cách kinh dị của Mỹ thường hù dọa khán giả bằng các hình ảnh xuất hiện bất ngờ, Thiên sứ tử thần đặc trưng cho phong cách phim kinh dị Anh bằng không khí u ám để, mang lại cảm giác ám ảnh sau khi bộ phim đã kết thúc.

Chung cư ma

Bộ phim của đạo diễn Việt kiều Văn M.Phạm sẽ khép lại tuần lễ Halloween vào tối ngày 30/10. Khai thác đề tài cổ điển là ngôi nhà ma nhưng bộ phim gây ấn tượng bởi cái kết bất ngờ, bối cảnh ngôi nhà chung cư theo phong cách ma Nhật và đặc biệt là diễn xuất của Phương Mai và Chi Pu.

