7 phim hoạt hình công chúa hay nhất của Disney

'Nàng tiên cá', 'Công chúa tóc mây' hay 'Nữ hoàng băng giá' hút người xem bởi tạo hình lung linh xinh đẹp.

Nàng tiên cá (1989)

Nàng tiên cá phát hành năm 1989 là một trong những bộ phim hoạt hình nổi bật nhất của Disney. Thành công rực rỡ của nó đã giúp hãng lấy lại vị thế của mình và khởi đầu thời kỳ phục hưng kéo dài 10 năm từ 1989 đến 1999. Dựa trên truyện cổ tích cùng tên của nhà văn Andersen, phim kể về câu chuyện một nàng tiên cá xinh đẹp đã hy sinh giọng hát mê hồn và chịu đựng nỗi đau đớn để có được đôi chân của con người và theo đuổi chàng hoàng tử mà nàng thầm yêu trộm nhớ từ lâu.

Tổng doanh thu trên toàn thế giới của Nàng tiên cá là 211,3 triệu USD. Bộ phim đoạt hai giải Oscar cho nhạc Phim hay nhất cũng như Ca khúc hay nhất (Under the sea do Samuel E.Wright thể hiện).

Hoa Mộc Lan (1998)

Hoa Mộc Lan được công chiếu vào ngày 19/6/1998 dựng theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc về nhân vật nữ tướng Hoa Mộc Lan. Lấy bối cảnh Trung Quốc thời nhà Hán, bộ phim kể về câu chuyện của Hoa Mộc Lan, con gái duy nhất của chiến binh Hoa Hồ. Vì thương cha tuổi già sức yếu, Mộc Lan cải trang thành nam nhi, ghi tên vào danh sách đi lính, thế chỗ cha mình.

Bộ phim đã thu về 120,6 triệu USD tại các phòng vé trong nước và có tổng doanh thu trên toàn thế giới là 304,3 triệu USD. Phim còn nhận được những đề cử Oscar cho Ca khúc hay nhất và Nhạc phim hay nhất.

Người đẹp và quái thú (1991)

Người đẹp và quái thú dựa trên truyện cổ tích nổi tiếng thế giới, kể về tình yêu của chàng hoàng tử bị biến thành một con quái thú gớm ghiếc với Belle - cô gái xinh đẹp đã dũng cảm thay cha làm tù nhân trong toà lâu đài của quái thú.

Bộ phim cũng đạt thành công lớn về doanh thu phòng vé khi thu được hơn 424 triệu USD trên toàn cầu. Người đẹp và quái thú còn nhận được các giải thưởng điện ảnh danh giá như Quả cầu vàng cho Phim ca nhạc hay nhất. Đặc biệt, tác phẩm được đề cử Oscar ở hạng mục Phim hay nhất. Đây là lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình lọt vào hạng mục này. Bộ phim đã nhận tất cả 5 đề cử Oscar và chiến thắng ở giải Nhạc phim hay nhất và Bài hát hay nhất trong phim (ca khúc Beauty and the Beast).

Công chúa da đỏ (1995)

Pocahontas hay Công chúa da đỏ là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney được làm dựa trên các nhân vật và sự kiện lịch sử có thật. Phim kể về câu chuyện tình giữa một thuyền trưởng da trắng với con gái của một tù trưởng da đỏ trong thế kỷ 17 tại Bắc Mỹ. Bằng tình yêu và sự quả cảm, họ đã trở thành cầu nối hòa bình giữa người da trắng và người da đỏ.

Sau khi phát hành, Pocahontas đã gây ra những tranh cãi về vì thông tin lịch sử thiếu chính xác, người Mỹ bản địa bị khắc họa thương tâm... Tuy nhiên những điều nay không hề làm ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé, phim vẫn thu về hơn 141 triệu USD trong nước, cùng với 204 triệu USD ngoài nước, nâng tổng số doanh thu trên toàn thế giới lên đến 346 triệu USD. Phim còn giành được giải Oscar cho Nhạc phim hay nhất và giải Quả cầu vàng cho Bài hát hay nhất.

Công chúa và chàng ếch (2009)

Được phát hành vào năm 2009, Công chúa và chàng ếch là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Walt Disney có tạo hình nhân vật công chúa da màu. Phim lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Nàng công chúa ếch của E.D.Baker và truyện cổ tích Hoàng tử ếch của anh em Grimm. Lấy bối cảnh ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, bộ phim kể về chuyện tình giữa chàng hoàng tử Naveen xứ Maldonia và cô bồi bàn trẻ tên Tiana. Chàng hoàng tử vô tình rơi vào lời nguyền khủng khiếp của tên thầy pháp độc ác Facilier và biến thành... ếch. Nhưng khi anh hôn Tiana để có thể trở lại thành người như trong truyện cổ tích thì chính Tiana cũng hóa thành ếch. Cả hai người phải lên đường tìm kiếm bà phù thủy Odie 200 tuổi xin giải phép để trở lấy lại hình hài ban đầu.

Công chúa và chàng ếch thu về 104 triệu USD tại các phòng vé trong nước và tổng doanh thu trên toàn cầu là 267 triệu USD. Phim nhận được ba đề cử Oscar, trong đó có đề cử cho Phim hoạt hình hay nhất, tuy nhiên không nhận được bất kỳ giải nào.

Công chúa tóc mây (2010)

Cùng với Công chúa và chàng ếch, Tangled là bộ phim họat hình được dựng trên máy tính với tổng kinh phí 260 triệu USD, lập kỷ lục là phim hoạt hình có kinh phí sản xuất cao nhất và phim Hollywood tốn kém thứ hai trong lịch sử. Lấy ý tưởng từ truyện cổ tích Rapunzel của anh em Grimm, Tangled kể về câu chuyện một công chúa có mái tóc dài mang phép thuật bị mụ phù thủy bắt cóc từ khi nàng còn nằm nôi. Công chúa bị giam lỏng trong một tòa tháp hẻo lánh giữa rừng sâu và tưởng rằng mụ phù thủy là mẹ của mình. Nhưng khi trở thành thiếu nữ, nàng luôn khao khát được thoát khỏi tòa tháp và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Trước khi bước sang tuổi 18, không tuân theo mong muốn của mẹ, nàng đã trốn đi với sự giúp đỡ của một chàng trai lạ.

Tổng doanh thu trên toàn thế giới mà Walt Disney thu được cho bộ phim này lên đến 591,7 triệu USD. Phim nhận được một số đề cử Oscar trong đó có Bài hát hay nhất trong phim (với ca khúc I See the Light)

Nữ hoàng băng giá (2013)

Ra mắt vào ngày 19/11/2013, tính đến thời điểm này, Frozen là bộ phim họat hình thành công nhất về doanh thu của hãng Disney, chỉ xếp sau Finding Nemo (do Pixar sản xuất và Disney phát hành) . Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích Bà chúa Tuyết của nhà văn Andersen. Bộ phim kể về nữ hoàng tuyết Anna xinh xắn, thông minh và dũng cảm. Để cứu vương quốc của mình, Anna cùng với những người bạn đồng hành là chàng leo núi Kristoff, Olaf Frozen (người tuyết biết nói) và Sven (chú tuần lộc) vượt băng giá lên cung điện trên núi để tìm người chị Elsa - người có phép thuật và quyền lực lớn nhất điều khiển mưa, gió, tuyết.

Tính đến ngày 13/1/2014, tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới của Frozen là 712,6 triệu USD trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, phim giành được sự khen ngợi nồng nhiệt từ hầu hết giới chuyên môn, một số nhà phê bình còn cho rằng đây là bộ phim hoạt hình nhạc kịch hay nhất của Disney từ kỷ nguyên phục hưng của hãng.

Với chiến thắng trong hạng mục Phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng, có khả năng rất lớn Frozen sẽ tiếp tục giành hạng mục này tại Oscar.

Trần Quỳnh