7 điều thú vị về sao trẻ tài năng vào vai Người Nhện mới

Tom Holland, chàng diễn viên sinh năm 1996, có khả năng nhào lộn chuyên nghiệp không kém Spide-Man.

Tom Holland - diễn viên trẻ nhất đóng vai Người Nhện.

1. Xuất thân là con nhà nòi: Tom Holland sinh ra và lớn lên ở London, Anh. Mẹ cậu là Nicola Elizabeth - một nữ nhiếp ảnh gia còn bố là diễn viên hài kiêm nhà biên kịch Dominic Holland. Từ bé Tom đã mê diễn nhạc kịch và sớm bộc lộ năng khiếu tại trường học. Năm 9 tuổi, cậu bé Tom Holland lần đầu tiên được diễn trên sân khấu lớn của nhà hát West End với vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical.

2. Đam mê nhảy và nhào lộn: Tom bắt đầu học nhảy tại một lớp hip hop ở trường Nifty Feet Dance, Wimbledon. Khả năng vũ đạo không chỉ giúp cậu sớm bước chân vào sân khấu nhạc kịch mà còn là yếu tố quan trọng để Tom được nhận vai Spide-Man trẻ nhất trong lịch sử. Tom có thể biểu diễn những màn nhào lộn như vận động viên chuyên nghiệp và vì thế cậu không cần dùng diễn viên đóng thế trong rất nhiều cảnh quay hành động. Trên Instagram, ngôi sao 20 tuổi thường chia sẻ những video tập luyện và biểu diễn môn thể dục dụng cụ đầy ngoạn mục.

Một màn nhào lộn của Tom Holland

3. Đạt vô số giải thưởng điện ảnh từ lúc tuổi teen: Trước khi được nhận vai Peter Parker, Tom Holland đã khá nổi tiếng và được đánh giá cao về tài năng diễn xuất. Năm 2011, Tom tham gia bộ phim về thảm họa sóng thần mang tên The Impossible, đóng cùng Naomi Watts và Ewan McGregor. Bộ phim được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, nhận được đề cử Oscar, Quả cầu vàng và BAFTA (giải thưởng điện ảnh danh giá của Anh). Riêng cậu bé Tom Holland (đóng vai con trai cả bị lạc bố mẹ sau trận sóng thần) đã đoạt nhiều giải thưởng dành cho diễn viên trẻ đột phá.

Tom với vai diễn đầy cảm xúc trong The Impossible.

Thành công từ The Impossible đã mở rộng cánh cửa cho Tom Holland bước vào thế giới điện ảnh. Cậu tiếp tục có vai diễn ấn tượng trong phim How I Live Now đóng cùng sao nữ Saoirse Ronan năm 2013. Hai năm sau, Tom trở thành bạn diễn của tài tử Chris Hemsworth trong In the Heart of the Sea. Năm 2016, chàng trai trẻ 19 tuổi bắt đầu trở thành Spider-Man trong Captain America: Civil War trước khi là ngôi sao trong bộ phim riêng về người nhện đang gây sốt phòng vé, Spider-Man: Homecoming.

Trailer phim "Spider-Man: Homecoming"

4. Giả danh để đi học thử tại trường công lập ở Mỹ trước khi đóng Spider-Man: Vì bộ phim lấy bối cảnh tại một trường trung học thời Peter Packer còn ở tuổi teen nên hãng Marvel đã đề nghị Tom Holland có những buổi trải nghiệm thực tế như một học sinh thực thụ. Cậu được gửi tới trường Bronx High School - một trường trung học năng khiếu chuyên về khoa học kỹ thuật ở New York. Trước đây Tom theo học trường dân lập chỉ toàn con trai ở Anh nên cậu đã rất hào hứng khi được đến đây. Tom nhanh chóng hòa nhập và khiến các bạn cùng lớp tin rằng cậu là một học sinh mới vừa chuyển đến. Đến buổi thứ hai, nam diễn viên tiết lộ danh tính và bật mí rằng mình sắp đóng vai Người Nhện nhưng mọi người đều cho rằng cậu chỉ nói đùa mà thôi.

5. Vướng tin đồn yêu bạn diễn trong phim: Tạp chí People khẳng định, Tom Holland và ngôi sao Disney Zendaya đã nảy nở tình cảm khi đóng cùng trong Spider-Man: Homecoming. Nguồn tin kẻ rằng, cặp đôi thường hẹn hò bí mật trong suốt quá trình quay phim và quảng bá bom tấn này.

Tom và Zendaya.

Trong loạt phim Người Nhện trước đây, các tài tử đóng Peter Packer cũng từng trúng sét ái tình với các bạn diễn nữ như Tobey Maguire với Kirsten Dunst năm 2002, Andrew Garfield với Emma Stones năm 2012.

6. Hai em trai sinh đôi của Tom Holland cũng là diễn viên: Sam và Harry Holland nhỏ hơn Tom 3 tuổi, từng tham gia một vài bộ phim điện ảnh. Cặp song sinh góp mặt trong The Impossible cùng anh trai vào năm 2012. Sau đó, Harry Holland tiếp tục đóng với Naomi Watts trong phim Công nương Diana năm 2013, trong vai hoàng tử Harry.

Tom bên hai em trai song sinh (ngồi giữa) và em trai út.

7. Trở thành những nhà hoạt động từ thiện trẻ tuổi: Tom và hai em trai vừa thành lập tổ chức từ thiện The Brothers Trust Charity vào tháng 6. Ba anh em dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện để quyên góp tiền cho các quỹ giúp đỡ những trẻ em nghèo ở Kenya, các bệnh nhân ở bệnh viện Kinsington và những bệnh nhân mắc căn bệnh hiểm nghèo thượng bì bóng nước.