7 điều thú vị về người tình đồng tính của Kristen Stewart

Cái tên Soko được báo giới Hollywood tìm kiếm sau khi cô và Kristen Stewart hôn nhau trên đường phố Paris.

Soko và Kristen Stewart đang có những ngày lãng mạn ở Paris.

1. Soko chỉ là nghệ danh sân khấu

Tên thật của cô là Stéphanie Sokolinski. Người đẹp sinh ra ở Bordeaux (Pháp) vào tháng 10/1985.

2. Soko bỏ học năm 16 tuổi: Cô gái cá tính đã bỏ nhà, bỏ trường trung học chuyển đến Paris một mình để học diễn xuất. Một năm sau, cô tiếp tục học chương trình phổ thông tại một vài trường ở Paris nhưng rồi lại bỏ dở. Soko nỗ lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất cùng niềm đam mê ca hát.

3. Cô giành đề cử giải thưởng điện ảnh Cesar: Soko góp mặt trong một số bộ phim truyền hình và điện ảnh của Pháp. Năm 2009, với vai diễn trong phim Beginning, người đẹp được nhận đề cử Nữ diễn viên triển vọng tại giải thưởng Cesar danh giá (được coi như Oscar của Pháp).

Năm 2014, Soko tham gia bộ phim được đề cử Oscar, Her, trong vai một trong những người tình ảo của Joaquin Phoenix. Khán giả Mỹ cũng có thể nhận ra nữ diễn viên Pháp trong bộ phim The Dancer đóng cùng Lily-Rose Depp (con gái Johnny Depp).

4. Soko là ca sĩ có tiếng ở Bắc Âu: Cô phát hành singler đầu tay vào năm 2007 nhưng đến năm 2012 mới có album đầu tiên, I Thought I Was an Alien. Năm 2014, ca khúc We Might Be Dead by Tomorrow của cô leo lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Soko rất được yêu thích ở Đan Mạch và cô cũng làm khách mời tại nhiều đài phát thanh nổi tiếng ở châu Âu.

5. Soko từng xác nhận là người đồng tính: Trong MV We Might Be Dead by Tomorrow, Soko từng miêu tả thiên hướng tình dục của cô là một lesbian.

SoKo "khóa môi" Kristen trên đường phố Paris hôm đầu tuần.

6. Giống như Kristen, Soko rất đam mê thời trang: Người đẹp thường xuyên xuất hiện trong các show ở hàng ghế đầu tại Tuần lễ thời trang Paris. Từ năm 2007, ca khúc của cô đã được sử dụng trong show của Stella McCartney.

7. Soko là người ăn chay: Bạn gái nàng Bella từng tiết lộ trên Facebook rằng, cô chỉ ăn các loại rau quả.

Hoài Vũ