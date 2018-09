7 điều chưa biết về hôn phu của Christina Aguilera

Chồng sắp cưới ít hơn nữ ca sĩ 8 tuổi và từng làm trợ lý sản xuất của nhiều bộ phim được đề cử Oscar.

Christina Aguilera vừa hạnh phúc thông báo đã đính hôn với bạn trai Matt Rutler vào ngày Valentine. Mặc dù anh chàng này đã ở bên Xtina hơn 3 năm qua nhưng cả hai đều là người kín tiếng nên người hâm mộ biết rất ít thông tin về hôn phu của cô. Dưới đây là đôi điều thú vị về chàng trai đã chinh phục trái tim nữ ca sĩ xinh đẹp.

1. Matt Rutler ít hơn Christina 8 tuổi. Hiện tại anh 25 tuổi trong khi nữ ca sĩ đã 33 tuổi. Điều đó cũng có nghĩa rằng Matt chỉ mới 22 tuổi khi anh bắt đầu hẹn hò nữ giám khảo The Voice.

2. Anh từng học đại học Roger Williams ở tiểu bang Rhode Island.

3. Anh đã cộng tác trong nhiều bộ phim được đề cử Oscar. Matt làm trợ lý sản xuất của các phim điện ảnh nổi tiếng và giành đề cử tượng vàng danh giá như Burlesque, The Proposal, The Social Network, Something Borrowed...

4. Matt cũng có niềm đam mê âm nhạc. Thời kỳ bắt đầu yêu Christina, anh chơi guitar trong ban nhạc tên là Nate Mott. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Matt đã từ bỏ giấc mơ trở thành một ngôi sao nhạc rock.

5. Anh đã giúp Xtina vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chàng trai này là chỗ dựa tinh thần cho Christina khi cô đang đau khổ vì ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Jordan Bratman. Họ biết nhau trên trường quay phim Burlesque, nơi Christina đóng vai chính. Tại lễ ra mắt phim, Matt đã sóng đôi cùng người đẹp trên thảm đỏ, công khai tình yêu chỉ một tháng sau khi Christina ký đơn ly hôn.

6. Matt đang ở chung nhà với Christina. Anh đã chuyển đến sống cùng nữ ca sĩ và con trai riêng của cô tại biệt thự ở Los Angeles từ hè năm ngoái. Christina đã mua ngôi nhà lộng lẫy này vào tháng 4/2013 với giá 10 triệu USD sau khi bán tổ ấm cô từng sống với chồng cũ.

Matt bế con trai của Christina khi cả nhà đi chơi.

7. Matt thể hiện là người cha dượng tuyệt vời. Anh không chỉ sống cùng Christina và con trai cô mà còn đảm nhận vai trò chăm sóc, trông nom cậu nhóc như một người bố. Các paparazzi đã trông thấy vô số lần anh đón cậu bé Max ở trường học, tham dự các sự kiện ở trường và đưa Max đi chơi. Cả hai cũng đã xuất hiện trong video ca nhạc Let There Be Love của Christina như là những người yêu thương nhất của nữ ca sĩ.

Hoài Vũ