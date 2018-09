7 bê bối và bí mật đen tối của Taylor Swift

Khi ngày càng nhiều tính xấu bị khui ra, 'công chúa nhạc pop' đáng yêu thuở nào giờ đây lại bị gán mác 'rắn độc'.

1. Thay người yêu như thay áo

Từ nhiều năm nay, chuyện yêu đương của Taylor Swift đã vướng nhiều thị phi. Không chỉ bởi nữ ca sĩ có tình sử lừng lẫy, "cua" được rất nhiều sao nam quyến rũ của showbiz mà còn vì tần suất thay đổi người yêu "nhanh đến chóng mặt". Mỗi lần hẹn hò của cô chỉ kéo dài vài tháng và khi cuộc tình này vừa kết thúc, cuộc tình khác đã nảy nở, dạt dào. Taylor yêu ca sĩ Joe Jonas năm 2008, "người sói Chạng vạng" Taylor Lautner năm 2009, ca sĩ John Mayer năm 2009, tài tử Jake Gyllenhaal năm 2010, cậu học sinh Conor Kennedy hè năm 2012, ca sĩ Harry Styles cuối năm 2012, DJ Calvin Harris năm 2015-2016. Và gần đây nhất, Taylor có tình yêu sét đánh với Tom Hiddleston chỉ sau 2 tuần công bố chia tay Calvin.

Tính đào hoa của Taylor từng bị nhiều người đem ra làm trò đàm tiếu. Ngôi sao truyền hình thực tế Lisa Osbourne viết trên Twitter: "Tôi thường biết Taylor chia tay với ai đó trước cả khi tôi nghe tin họ vừa hẹn hò". Tài tử Michael J. Fox không ngại chế giễu nữ ca sĩ tại giải Quả cầu vàng rằng, ông sẽ cảnh báo cậu con trai phải tránh xa Taylor.

Nữ diễn viên hài Chelsea Handler thậm chí còn đồn đoán lý do Taylor bị "đá" liên tục: "Giả thuyết của tôi là Taylor Swift luôn muốn giữ trinh trắng. Các anh chàng rời xa cô ấy bởi sau khi hẹn hò khoảng 2 tuần, cô ấy sẽ nói: Em sẽ không làm chuyện ấy đâu. Và rồi họ nói: Ồ, vậy thì quên đi nhé. Anh không muốn hẹn hò với em nữa".

2. Kể xấu những người tình cũ

Taylor có thói quen không được "quân tử" cho lắm khi thường xuyên viết bài hát kể tội người yêu cũ. Cô từng thừa nhận viết bài Forever and Always về Joe Jonas với một câu châm biếm "Có phải em đã nói điều gì đó quá chân thực khiến anh chạy trốn giống như một cậu bé sợ hãi?". Bài Back to December viết sau khi cô chia tay Taylor Lautner, bài We Are Never Getting Back Together xỏ xiên Jake Gyllenhaal và Dear John chỉ trích John Mayer...

Taylor từng kể tội John Mayer trong bài Dear John.

Taylor cũng đã có lần tiết lộ rằng, một người bạn trai cầu xin cô không lôi anh ấy vào bài hát mới nhưng nữ ca sĩ phớt lờ: "Tất nhiên tôi sẽ bảo: Ồ, đừng lo lắng, em sẽ không làm thế đâu. Và rồi sau đó, nếu chúng tôi chia tay, tôi vẫn sẽ viết về chuyện ấy", Taylor tâm sự trên tạp chí New York Times năm 2012.

Ca sĩ John Mayer từng giận tím mặt khi Taylor phát hành ca khúc Dear John. Anh cảm thấy bị Taylor "làm nhục" vì bài hát này và ngậm ngùi bày tỏ rằng "Tôi thực sự không đáng bị như thế!". Sau đó, John đã "trả đũa" Taylor với bài Paper Doll.

3. Công khai móc mỉa Harry Styles

Taylor hẹn hò Harry Styles từ tháng 11/2012 đến tháng 1/2013.

Mối tình lãng mạn của Taylor và "hoàng tử" nhóm One Direction chỉ kéo dài 3 tháng nhưng tai tiếng thì kéo dài hàng mấy năm sau. Chàng và nàng gần như trở thành kẻ thù của nhau sau khi chia tay. Tại lễ trao giải Grammy 2013, khi biểu diễn ca khúc We Are Never Getting Back Together trên sân khấu, Taylor liền đổi sang giọng Anh và nói: "Anh ấy đã gọi cho tôi và nói 'anh vẫn yêu em'... Và tôi bảo 'Xin lỗi nhé, em đang bận diễn mở màn lễ trao giải Grammy... chúng ta sẽ chẳng bao giờ quay lại với nhau đâu". Câu nói của Taylor được cho là nhắm thẳng vào Harry Styles - chàng ca sĩ xứ sương mù cũng góp mặt trong lễ trao giải hôm đó.

Đến lễ trao giải Video Music Award tháng 8/2013, Taylor bị bắt gặp đang mỉa mai điều gì đó khi nhóm One Direction lên nhận giải thưởng và đọc lời phát biểu. Nhìn khẩu hình của cô, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã nói từ "Im đi lũ khốn!" (Shut the f*** up).

Taylor được cho là đã "chửi" bạn trai cũ cùng nhóm nhạc của anh.

Không những thế, khi đứng trên sân khấu nhận giải Video xuất sắc cho ca khúc I Knew You Were Trouble, Taylor Swift cũng đã không quên "đá đểu" Harry: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người đã cho tôi cảm hứng viết nên ca khúc này. Anh ấy biết chính xác ca khúc là dành cho anh ấy!".

Sự vụ này khiến Taylor Swift bị coi là một kẻ nhỏ nhen, xấu tính. Theo nguồn tin, Harry kể với bạn bè rằng anh rất hối tiếc vì đã mắc vào Taylor: "Anh ấy ước là chưa bao giờ hẹn hò cô ấy. Harry không thể tin nổi 'một chút vui vẻ' thời gian ấy đã trở thành cơn ác mộng của ngày hôm nay".

4. Cuộc chia tay xấu xí với Calvin Harris

Tình yêu của Taylor và DJ Calvin Harris từng rất đẹp và bằng lặng trong suốt 15 tháng bên nhau. Vào ngày thông tin chia tay được đăng tải hôm 1/6, Calvin vẫn hết lời bảo vệ, trân trọng Taylor trên Twitter của anh. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ khi 2 tuần sau đó, Taylor công khai ôm hôn tài tử Tom Hiddleston. Cảm giác bị "phũ" quá nhanh khiến Calvin vô cùng tức giận. Anh ngừng follow Taylor trên các mạng xã hội, xóa mọi hình ảnh và dòng tweet về cô.

Taylor và Calvin từ yêu hóa thành thù.

Vài ngày sau khi đã bình tâm trở lại, chàng ca sĩ người Scotland lại nhấn nút kết bạn với Taylor. Tuy nhiên, một lần nữa cô bạn gái cũ lại "giáng" cho anh một đòn đau tiếng. Đó là khi Taylor lên tiếng thừa nhận cô đã đồng sáng tác ca khúc This Is What You Came For với Calvin và lấy bút danh Nils Sjoberg, mặc dù trước đó Taylor dặn bạn trai giữ kín bí mật này. Tuy nhiên, khi Calvin trả lời phỏng vấn nói rằng anh và Taylor chưa bao giờ hợp tác âm nhạc cùng nhau, nữ ca sĩ liền phật ý và bắt đầu xung đột với bạn trai.

Calvin phẫn nộ chỉ trích Taylor là người tráo trở và tố cô cùng ê-kíp của mình đang tìm cách hạ bệ anh: "Tôi biết cô đã kết thúc tour diễn và đang cố tìm một ai đó mới để chôn vùi như từng làm với Katy. Nhưng xin lỗi, tôi không phải là kẻ đó. Tôi sẽ không cho phép ai làm điều đó", Calvin bức xúc viết trên Twitter.

5. Mối thù với Katy Perry

Taylor và Katy từng rất thân thiết.

Bí mật về mối hiềm khích của Taylor và nữ đồng nghiệp Katy Perry được chính Calvin Harris xác nhận và moi ra trong cơn tức giận hôm 13/7. Hai nữ ca sĩ từng là bạn bè nhưng bắt đầu lạnh nhạt với nhau khi Katy hẹn hò với người yêu cũ của Taylor là John Mayer. Tuy nhiên, sự vụ căng thẳng nhất là khi một số vũ công diễn trong tour của Taylor Swift đột ngột cắt hợp đồng để chạy sang làm cho Katy Perry vì được Katy đối xử tốt hơn.

Ôm mối thù này, Taylor được cho là đã sáng tác ca khúc Bad Blood để đáp trả giọng ca The Roar. Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Rolling Stones, trong khi nói về cảm hứng sáng tác ca khúc này, Taylor đã không tiếc lời phê phán nữ đồng nghiệp "kẻ thù" của cô: "Cô ta đã cố gắng phá hoại toàn bộ tour diễn của tôi. Cô ấy đã thuê một nhóm người đang làm việc cho tôi. Và thật ngạc nhiên là tôi không đối đầu lại với cô ấy - bạn sẽ không tin được tôi ghét những mâu thuẫn nhiều như thế nào đâu. Vì thế bây giờ tôi phải tránh xa cô ấy. Nó khá khó khăn và tôi không thích điều đó".

Xem xong bài phỏng vấn, Katy phản hồi bằng câu tweet đầy ẩn ý ám chỉ sự thâm độc giả nai của Taylor: "Cẩn thận với Regina George (cô nàng ghê gớm trong bộ phim Mean Girls) đang trong lốt một con cừu.."

Khi Taylor bị Calvin tố cáo là kẻ lật lọng vào tuần trước, Katy Perry liền tweet: "Thời gian sẽ nói lên sự thật cuối cùng". Khi Kim Kardashian tung video bóc mẽ Taylor là người dối trá, Katy tiếp tục viết dòng tweet bóng gió nói về những bí mật đen tối đã bị phơi bày

6. Cuộc chiến với vợ chồng Kim-Kanye

Tháng 2 năm nay, Kanye West phát hành single Famous trong đó có câu rap khá tục tĩu về Taylor: "Tôi cảm thấy mình và Taylor vẫn có thể sex cùng nhau/ Bởi tôi đã giúp con khốn đó nổi tiếng". Khi các fan của Taylor sôi sục phản đối bài hát, nữ ca sĩ thông qua người đại diện chỉ trích gay gắt Kanye đã bôi nhọ và phỉ báng cô. Phía Taylor nói rằng chồng Kim chưa bao giờ thông báo cho cô biết về ca khúc này trước khi nó được tiết lộ.

Taylor nổ ra cuộc chiến với vợ chồng Kim-Kanye nhưng sự táo tợn và "già đời" của Kim Kardashian đã khiến Taylor trở thành người thất trận.

Tại lễ trao giải Grammy, Taylor tiếp tục xỉa xói Kanye West là kẻ phá hoại thành công của người khác. Điều này đã khiến Kanye và cô vợ Kim Kardashian vô cùng tức giận. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, Kim khẳng định Kanye đã gọi điện xin phép Taylor và được nữ ca sĩ đồng ý. Ngôi sao truyền hình thực tế còn kể rằng, chồng cô đã ghi âm cuộc trò chuyện đó nhưng luật sư của Taylor xin họ không được tiết lộ.

Với nỗi bức xúc không thể kìm nén, Kim đã bất chấp tất cả, tung video cuộc trò chuyện lên mạng xã hội hôm đầu tuần. Video cho thấy Kanye thực sự đã đọc cho Taylor gần hết câu rap của anh (ngoại trừ chữ "con khốn") và nữ ca sĩ tỏ ra khá thích thú. Sự giả dối của Taylor hoàn toàn bị bóc mẽ và nhiều người đã không thể bảo vệ cho cô trước scandal này.

Taylor trở thành đề tài bị chế giễu khắp các mạng xã hội trong tuần này. Nhiều cư dân mạng không tiếc lời viết rằng "Taylor đã đến thời tàn" và ví cô thâm độc như rắn.

7. Kẻ thù ngày càng đông

Là một ngôi sao của showbiz thị phi, chuyện có người yêu, kẻ ghét là bình thường nhưng đáng tiếc khi nhiều người từng là bạn bè và hâm mộ Taylor lại dần trở thành kẻ thù đối đầu với cô, như siêu mẫu Kendall Jenner, ca sĩ Demi Lovato, Miley Cyrus và tất nhiên còn có những người tình cũ của nữ ca sĩ... Người mẫu Jessica Campion vốn yêu nhạc Taylor nhưng đột ngột quay lưng vì nghi ngờ nữ ca sĩ tán tỉnh bạn trai cô - tài tử người Australia, Brenton Thwaites.

Demi Lovato nhiều lần châm chích Taylor trên mạng xã hội.

Sau khi bí mật cuộc trò chuyện với Kanye West bị phơi bày, số lượng người ghét Taylor ngày càng đông hơn và lộ diện nhiều hơn. Xét một cách công bằng, giọng ca Bad Bood không làm điều gì quá xấu xa nhưng nhiều người thực sự không ưa nổi cách Taylor luôn "giả nai", coi mình như là nạn nhân trong mọi trường hợp.

Thảo Anh