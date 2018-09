6 điều chưa biết về bạn gái mới của Robert Pattinson

FKA Twigs, nữ ca sĩ mang dòng máu lai có gương mặt cực cá tính, hầu như vẫn còn là cái tên xa lạ với công chúng.

FKA Twigs - bạn gái mới của nam diễn viên Robert Pattinson.

FKA Twigs gây chú ý khi cô lần đầu được trông thấy đi chơi cùng tài tử Robert Pattinson vào đầu tháng 9. Cô quen Robert qua một người bạn thân. Nguồn tin chia sẻ, mặc dù người bạn biết rằng cả Rob lẫn FKA Twigs đều chưa mặn mà chuyện yêu đương nhưng vẫn mai mối họ với nhau vì biết rằng "cô ấy là type người Rob thích". Không nằm ngoài dự đoán, "chàng ma cà rồng" và nữ ca sĩ cá tính nhanh chóng cảm mến nhau và đã chính thức hẹn hò. Và cái tên FKA Twigs bắt đầu được các fan của Pattinson lùng sục tra cứu.

Pattinson hẹn hò đi chơi với FKA Twigs.

1. FKA Twigs là cô gái lai: Cô gái sinh năm 1988 mang hai dòng máu Jamaica và Tây Ban Nha. Tuy nhiên cô lại sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Gloucestershire, nước Anh. Cô được nuôi dưỡng bởi mẹ và cha dượng. FKA Twigs không hề gặp cha - một vũ công nhạc jazz - cho đến khi cô 18 tuổi.

Dòng máu lai mang đến cho cô gương mặt đặt biệt, không trộn lẫn. FKA từng chia sẻ: "Một nửa đời mình tôi đã gặp những người nhìn chằm chằm vào tôi vì họ nghĩ trông tôi rất ngộ và xấu xí. Những người khác thì nhìn tôi bởi họ nghĩ tôi khá ấn tượng. Vậy là mọi thứ trung hòa".

2. Nghệ danh gây tò mò: FKA Twigs tên thật là Tahliah Barnett. Khi bắt đầu sự nghiệp ca hát, Tahliah đã chọn Twigs làm nghệ danh của mình. Từ Twigs (cành non) bắt nguồn từ chiếc vòng cổ mà bạn trai cũ của cô tặng có gắn con chữ ngộ nghĩnh này. Tuy nhiên vì trước đây từng có nhóm nhạc bộ đôi The Twigs ở Mỹ nên cô thêm ký tự FKA (Formerly Known As có nghĩa là "như trước đây từng được biết đến"). Cô giải thích: "Tôi muốn nói rõ rằng Twigs không phải là một nhân vật mà tôi muốn tạo nên. Twigs và Tahliah là một - 1 cô gái, 1 cá tính, chỉ là hai cái tên khác nhau".

3. Đam mê âm nhạc từ nhỏ: Lớn lên ở thị trấn nhỏ Tewkesbury, FKA Twigs sớm say mê âm nhạc và khiêu vũ "bởi trẻ em ở đó không có nhiều thú vui khác", cô tâm sự. Thêm vào đó, cô cũng ảnh hưởng từ mẹ - một vũ công salsa. FKA tham gia một câu lạc bộ nghệ thuật cho giới trẻ trong thị trấn. Đến năm 17 tuổi, cô tới London để học trường múa nhưng vài tuần sau quyết định bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

4. Làm vũ công trong một số MV nổi tiếng: Trước khi có sản phẩm âm nhạc riêng của mình, FKA Twigs được mời làm vũ công trong video ca nhạc của các ngôi sao nhạc pop như Kylie Minogue, Taio Cruz hay Ed Sheeran. Cô cũng góp mặt trong MV Do It Like A Dude của Jessie J - video đạt gần 80 triệu lượt người xem trên YouTube.

5. Theo đuổi dòng nhạc Trip-Hop: FKA Twigs đã phát hành hai album mini mang tên EP1 và EP2 lần lượt vào năm 2012 và 2013. Trong đó ca khúc giúp cô thực sự ghi dấu ấn là Water Me (xem video). Phong cách âm nhạc của cô trộn lẫn giữa Alternative R&B và Trip-Hop (thể loại nhạc của Anh phát triển từ Hip-Hop và Underground). Nét riêng của FKA là sử dụng chất giọng trôi nổi ma mị và những ca từ chứa đầy đam mê dục vọng.

6. Giống Pattinson, cô không thích cuộc sống đời tư bị soi mói: Tâm sự trong cuộc phỏng vấn trên tờ Billboard vào tháng trước, FKA bày tỏ, cô muốn được quan tâm "về những gì bạn làm chứ không phải bạn là ai". Khi được hỏi về chuyện tình cảm, cô thổ lộ "đã có hai hoặc ba mối tình" trong quá khứ nhưng thực sự vẫn chưa tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. "Tôi vẫn đang tìm kiếm", nữ ca sĩ 26 tuổi chia sẻ.

Hoài Vũ