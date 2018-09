5 scandal khét tiếng trong lịch sử Hollywood

Tài tử Robe Lowe là nghệ sĩ đầu tiên ở Hollywood lộ băng sex, đạo diễn tài danh Woody Allen lạm dụng tình dục hai con gái nuôi.

1. Tài tử Robe Lowe và bê bối lộ clip sex tập thể với trẻ vị thành niên

Tài tử Robe Lowe điêu đứng vì lộ clip sex tập thể.

Robe Lowe là nam diễn viên tài năng, nổi tiếng màn bạc những năm 80. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tài tử điển trai đã tự hủy hoại thanh danh bởi clip sex tập thể bị phát tán. Sau khi gặp gỡ hai cô gái trẻ tại một câu lạc bộ đêm, anh chàng rủ rê các người đẹp về phòng riêng để vui vẻ và ghi lại khoảnh khắc vui thú bằng máy quay. Một trong hai cô gái này chưa đủ tuổi vị thành niên. Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau, một đoạn clip khác quay cảnh anh cùng một người bạn quan hệ với một chân dài cũng bị tung lên mạng.

Cho đến nay, clip sex của Rob Lowe vẫn bị liệt vào một trong những scandal sex đình đám nhất trong làng giải trí Hollywood. Ngôi sao The Outsiders cũng thổ lộ đó là biến cố lớn nhất trong cuộc đời anh.

2. Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Heidi Fleiss điều hành đường dây mại dâm triệu đô

Nữ diễn viên Heidi Fleiss bị bắt vì điều hành đường dây gái gọi phục vụ các ông lớn khi mới 27 tuổi.

Năm 1993, cái tên Heidi Fleiss trở thành tâm điểm của truyền thông Hollywood khi bị bắt vì tội kinh doanh gái mại dâm. Tuổi đời còn khá trẻ nhưng nữ diễn viên đã sớm trở thành "tú bà", cầm đầu đường dây gái gọi cao cấp lớn nhất Los Angeles chuyên phục vụ giới thượng lưu trong và ngoài nước. Những quý ông giàu có, danh tiếng ở Hollywood và nhiều nước trên thế giới đều sử dụng "dịch vụ" của Heidi. Chỉ trong vài năm làm ăn, “tú bà” này đã kiếm được hàng triệu USD và là một trong những người phụ nữ giàu có nhất L.A.

Heidi sau đó bị kết án ba năm tù giam kèm số tiền phạt 1.500 USD. Ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ tỏ ra là một má mì chuyên nghiệp khi danh tính của những khách hàng nổi tiếng vẫn được cô tuyệt đối giữ kín.

3. Cái chết bí ẩn của ngôi sao Kill Bill

David Carradine gây chấn động khi bị phát hiện chết trong tình trạng lõa thể tại một khách sạn.

David Carradine nổi danh Hollywood từ seri phim truyền hình đình đám của thập niên 70 Kung Fu và được khán giả nước ngoài biết đến qua bộ phim Kill Bill đóng cùng Uma Thurman. Năm 2009, nam diễn viên từng được để cử Oscar bị phát hiện treo cổ trong tủ quần áo ở phòng khách sạn tại Bangkok, Thái Lan. Ông chết trong tình trạng không mảnh vải che thân và hiện trường có nhiều nghi vấn. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao gạo cội khiến người thân và bạn bè đều choáng váng bởi trước đó, không hề có dấu hiệu cho thấy ông muốn tự kết liễu đời mình. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra, với suy đoán nam diễn viên người Mỹ đã tự "mua vui" bằng một trò chơi sex, trong đó ông tự làm ngạt mình để thỏa mãn, một kiểu trò chơi sex mà người ngăn oxy vào phổi để tăng khoái cảm. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là giả thiết và cái chết của ông vẫn chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng.

4. Nữ minh tinh Joan Crawford ngược đãi con nuôi

Nữ minh tinh Joan Crawford với tính cách lập dị được lột tả trong bộ phim "Mommie Dearest".

Mommie Dearest là bộ phim được làm dựa trên những hồi tưởng của Christina Crawford về năm tháng thơ ấu bên người mẹ nuôi, nữ minh tinh một thời Joan Crawford. Tác phẩm khiến người xem không khỏi sốc khi lột trần tính cách lập dị và thích ngược đãi con cái của Joan Crawford. Bộ phim nhận được vô số những lời nhận xét trái chiều từ cả phía khán giả lẫn giới phê bình điện ảnh. Một số cho rằng câu chuyện chỉ là hư cấu và đồn đoán tự truyện của Christina hoàn toàn bịa đặt. Cô viết cuốn sách bôi nhọ mẹ nuôi vì không có tên trong di chúc của bà. Số khác, trong đó có em trai cô, người cũng được Joan Crawford nhận nuôi, lại đứng về phía Christina.

Dù sự thật Joan có ngược đãi con mình hay không thì Mommie Dearest vẫn được liệt vào một trong những phim hay nhất mọi thời đại về đề tài người mẹ.

5. Đạo diễn tài danh Woody Allen lạm dụng tình dục hai con gái nuôi

Đạo diễn Woody Allen và người vợ kém 36 tuổi.

Vị đạo diễn từng 3 lần đoạt giải Oscar Woody Allen có đời tư bê bối khi lén lút giao cấu với con gái nuôi của mình và cả con gái nuôi của người tình. Năm 1980, ông hẹn hò với người đẹp Mia Farrow. Lúc đó Mia có một người con nuôi với chồng cũ, Andre Previn là Soon Yi, 7 tuổi. Sống chung với nhau, Mia và Woody còn nhận thêm hai người con nuôi là Dylan và Moses, có một cậu con trai ruột.

Năm 1992, Mia bàng hoàng phát hiện ra cô con gái yêu quý Soon Yi ngủ với người bạn đời của mình. Lúc đó Soon Yi 19 tuổi trong khi Woody 57 tuổi. Bà đau đớn và quyết định chấm dứt mối quan hệ với con nuôi và người tình. Trong khi đó, chia tay Mia, Woody Allen lập tức làm đám cưới với Soon Yi. Sự việc đã gây chấn động trong làng giải trí thế giới.

Đến năm 2014, Woody Allen lại bị con gái nuôi Dylan Farrow tố cáo từng lạm dụng tình dục nhiều lần năm lên 7. Trong lá thư gửi lên toà, cô còn chỉ trích những ngôi sao Hollywood ca tụng Woody Allen về tài năng.

Trần Quỳnh